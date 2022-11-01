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В Тбилиси проходит форум местного экономического развития
В Тбилиси проходит форум местного экономического развития
Главная цель мероприятия – поделиться современными подходами и идеями, которые создают долгосрочную перспективу развития городов 01.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-01T14:59+0400
2022-11-01T14:59+0400
2022-11-01T15:08+0400
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Двенадцатый по счету форум местного экономического развития стартовал в Тбилиси в понедельник, сообщает пресс-служба мэрии города.На форуме, который будет проходить в течение двух лет, присутствуют мэр Тбилиси Каха Каладзе и председатель сакребуло (совещательный орган) города Георгий Ткемаладзе. По словам мэрии, форум дает возможность рассуждать о перспективах урбанистического развития и современных тенденциях.Как отметил политик, важен темп урбанистического развития в Тбилиси и следует отметить последние достижения в этом направлении.Форум местного экономического развития проходит каждый год с 2007 года, в рамках которого в столицу съезжаются местные и международные спикеры, эксперты разных отраслей, представителей муниципалитетов и академических кругов. Организатором форума является городская служба экономического развития мэрии Тбилиси.Главная цель мероприятия – поделиться современными подходами и идеями, которые создают долгосрочную перспективу развития городов. Тематика форума включает современные тенденции и нужды урбанистического развития, которая требует полного включения городов и активных действий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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В Тбилиси проходит форум местного экономического развития
14:59 01.11.2022 (обновлено: 15:08 01.11.2022)
Главная цель мероприятия – поделиться современными подходами и идеями, которые создают долгосрочную перспективу развития городов
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Двенадцатый по счету форум местного экономического развития стартовал в Тбилиси в понедельник, сообщает пресс-служба мэрии города.
На форуме, который будет проходить в течение двух лет, присутствуют мэр Тбилиси Каха Каладзе и председатель сакребуло (совещательный орган) города Георгий Ткемаладзе. По словам мэрии, форум дает возможность рассуждать о перспективах урбанистического развития и современных тенденциях.
"В течение многих лет данный форум формировался в эффективную платформу осмысления новых идей и в возможность поделиться опытом, современными подходами в направлении устойчивого развития городов. Мы продолжаем эту многолетнюю традицию", – заявил Каладзе.
Как отметил политик, важен темп урбанистического развития в Тбилиси и следует отметить последние достижения в этом направлении.
Форум местного экономического развития проходит каждый год с 2007 года, в рамках которого в столицу съезжаются местные и международные спикеры, эксперты разных отраслей, представителей муниципалитетов и академических кругов. Организатором форума является городская служба экономического развития мэрии Тбилиси.
Главная цель мероприятия – поделиться современными подходами и идеями, которые создают долгосрочную перспективу развития городов. Тематика форума включает современные тенденции и нужды урбанистического развития, которая требует полного включения городов и активных действий.