https://sputnik-georgia.ru/20221101/v-tbilisi-prokhodit-forum-mestnogo-ekonomicheskogo-razvitiya--271840373.html

В Тбилиси проходит форум местного экономического развития

В Тбилиси проходит форум местного экономического развития

Главная цель мероприятия – поделиться современными подходами и идеями, которые создают долгосрочную перспективу развития городов 01.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-01T14:59+0400

2022-11-01T14:59+0400

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грузия

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Двенадцатый по счету форум местного экономического развития стартовал в Тбилиси в понедельник, сообщает пресс-служба мэрии города.На форуме, который будет проходить в течение двух лет, присутствуют мэр Тбилиси Каха Каладзе и председатель сакребуло (совещательный орган) города Георгий Ткемаладзе. По словам мэрии, форум дает возможность рассуждать о перспективах урбанистического развития и современных тенденциях.Как отметил политик, важен темп урбанистического развития в Тбилиси и следует отметить последние достижения в этом направлении.Форум местного экономического развития проходит каждый год с 2007 года, в рамках которого в столицу съезжаются местные и международные спикеры, эксперты разных отраслей, представителей муниципалитетов и академических кругов. Организатором форума является городская служба экономического развития мэрии Тбилиси.Главная цель мероприятия – поделиться современными подходами и идеями, которые создают долгосрочную перспективу развития городов. Тематика форума включает современные тенденции и нужды урбанистического развития, которая требует полного включения городов и активных действий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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