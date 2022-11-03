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Автомобиль Хвичи Кварацхелия угнали в Неаполе
Автомобиль Хвичи Кварацхелия угнали в Неаполе
Сам Кварацхелия, по данным СМИ, в момент кражи был дома, но не заметил угона 03.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-03T19:52+0400
2022-11-03T19:52+0400
2022-11-03T19:52+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя - Sputnik. У нападающего сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия прямо из гаража угнали автомобиль Mini Countryman, сообщает издание Corriere dello Sport.Сам Кварацхелия, по данным издания, в момент кражи был дома, но не заметил угона.Дело расследует полиция Неаполя.Грузинский футболист стал игроком "Наполи" в июле текущего года. За это время он установил несколько рекордов за итальянский клуб и был признан Ассоциацией футболистов Италии лучшим игроком августа в Серии А.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, происшествия, хвича кварацхелия, италия, неаполь, футбол
в мире, новости, происшествия, хвича кварацхелия, италия, неаполь, футбол
Автомобиль Хвичи Кварацхелия угнали в Неаполе
Сам Кварацхелия, по данным СМИ, в момент кражи был дома, но не заметил угона
ТБИЛИСИ, 3 ноя - Sputnik.
У нападающего сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия прямо из гаража угнали автомобиль Mini Countryman, сообщает издание Corriere dello Sport
.
Сам Кварацхелия, по данным издания, в момент кражи был дома, но не заметил угона.
Дело расследует полиция Неаполя.
Грузинский футболист стал игроком "Наполи" в июле текущего года. За это время он установил несколько рекордов за итальянский клуб и был признан Ассоциацией футболистов Италии лучшим игроком августа в Серии А.