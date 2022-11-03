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День Казанской иконы Божьей Матери 2022: чудеса и приметы

День Казанской иконы Божьей Матери 2022: чудеса и приметы

Православная церковь 4 ноября празднует День Казанской иконы Божьей Матери – этот чудотворный образ Богородицы в России особо почитают и любят 03.11.2022, Sputnik Грузия

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справки

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Именно у Казанской иконы Божьей Матери православные издревле просили помощи в самые тяжелые времена – на протяжении столетий святой образ покровительствует земле русской, что подтверждается многими историческими фактами.День Казанской иконы Божьей Матери православная церковь ежегодно празднуют дважды: 4 ноября – в благодарность за избавление Москвы и всей Руси от польских захватчиков и 21 июля – в память явления иконы в Казани.Какие чудеса являла Казанская икона Божьей Матери и какие приметы связаны с этим днем, читайте в Sputnik Грузия.Явление иконыЯвление Казанской иконы Божьей Матери в Казани само по себе является чудом. Обрела святой образ девятилетняя девочка на пепелище в 1579-м после страшного пожара, уничтожившего большую часть города.После пожара в Казани, который начался в доме купца Онучина, его дочери Матроне приснилась Божья Матерь и поведала, что в земле под развалинами их дома находится ее икона.Как попала туда икона Богородицы по сей день остается тайной. Предполагают, что святыню спрятали тайные христиане еще при татарском владычестве.Икону, не пострадавшую от пожара, перенесли торжественно в приходскую церковь Николы Тульского. Настоятелем церкви тогда был благочестивый иерей, будущий патриарх Московский и Всея Руси Гермоген, который и составил подробное сказание о чудесах Казанской иконы Богородицы.Первым чудом Казанской иконы Божьей Матери в бесконечном списке случаев благодатной помощи стало прозрение двух казанских слепцов во время крестного хода.На месте обретения Казанской иконы впоследствии была основана женская обитель, где Матрона и ее мама приняли постриг.Чудеса Казанской иконыМножество чудес явила Богородица в Казани через свою чудотворную икону. Как-то в церковь пришла женщина со слепым младенцем на руках и слезно молила Божью Матерь о прозрении своего дитя.И вдруг все, кто молился перед иконой Божьей Матери, увидели, что младенец касается ручками лица своей матери.По просьбе архиепископа ребенку подали яблоко, которое он стал тут же хватать. Убедившись, что дитя прозрело, все сразу же воздали славу Господу и Божьей Матери, творящей удивительные чудеса.Чудеса исцеления икона Божьей Матери являла от разных болезней, в том числе и от слабоумия. Житель города Лаишево по имени Козьма исцелился, помолившись перед чудотворной иконой Божьей Матери.Продолжать список чудес, которые являла Богородица через свою чудотворную икону, можно бесконечно. Искренняя молитва перед Казанской иконой Божьей Матери по сей день помогает найти выход из сложных ситуаций и исцелиться.Прихожанка Богородицкого женского монастыря в Казани страдала от врожденного порока сердца. К 50 годам ее ждала сложная операция, на которую не хватало денег, да и гарантии никто не давал, что она выживет после хирургического вмешательства.В День Казанской иконы Божьей Матери женщина слезно молилась перед святым образом, а ночью ей приснилась Богоматерь, благословила и сказала, что все ее беды закончились. И произошло чудо. На очередном обследовании выяснилось, что женщина исцелилась и в операции нет необходимости.ПриметыЖениться в день Казанской иконы Божьей Матери считалось хорошей приметой, поэтому все, кто хотел прожить счастливую семейную жизнь, старались обвенчаться в этот день.По приметам на погоду можно достаточно точно предсказать погоду на ближайшее время. Например, если земля с утра укрыта туманом – значит будет тепло, если идет дождь – скоро пойдет снег, ну а если ярко светит солнце – эта явная примета, предсказывающая, что зима будет такая же солнечная.Дождливая погода на Казанскую икону – хорошая примета. В народе считали, что это Божья Матерь плачет и молится за всех людей, чтобы урожай на следующий год был хороший и им лучше жилось.Плохой приметой считалась сухая погода, предвещающая, что на хороший урожай рассчитывать не приходится, и грядущий год, соответственно, будет очень тяжелым.Угощать в день Казанской иконы Божьей Матери хлебом-солью землю-матушку – хорошая примета, обещающая богатый и обильный урожай. Для этого в праздник жители села выходили на свои огороды и поля и по земле разбрасывали соль. Затем с иконой обходили все поля и устраивали там же праздничное застолье.Материал подготовлен на основе открытых источников

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