https://sputnik-georgia.ru/20221103/den-kazanskoy-ikony-bozhey-materi-molitvy-o-chem-prosyat-271896564.html

День Казанской иконы Божьей Матери: молитвы, о чем просят

День Казанской иконы Божьей Матери: молитвы, о чем просят

День Казанской иконы Божьей Матери православные празднуют 4 ноября – праздник чудотворному образу установлен в благодарность за избавление Москвы и всей Руси... 03.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-03T14:36+0400

2022-11-03T14:36+0400

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справки

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Казанскую икону Божьей Матери с давних пор считают покровительницей земли русской – именно у этого образа просят поддержки и возносят ему молитвы в самые сложные для России времена.О чем просят Казанскую икону Божью Матерь, какие молитвы возносят перед ней, читайте в материале Sputnik Грузия.Казанская икона Божьей МатериИкона Казанской Божьей Матери к моменту, когда настали в России сложные времена, уже прославилась своей чудотворностью – молитвы, вознесенные перед святым образом, помогали слепым прозреть, больным исцелиться, а воинам победить и изгнать врагов.Множество списков было сделано с Казанской иконы Божьей Матери, которая была очень почитаема и любима.Самыми важными чудесами заступничества Богоматери считают события, связанные со Смутным временем. Именно Казанская икона Божьей Матери, как верят в России, помогла народному ополчению, которое возглавляли купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, победить врага 4 ноября 1612 года и освободить Москву от поляков.Точную копию Казанской иконы Божьей Матери прислали в нижегородское народное ополчение из Казани. Ополченцы взяли святой образ с собою в поход, постоянно читали перед ней молитвы и просили о помощи.Китай-город ополченцы освободили 4 ноября по новому стилю, а еще через два дня взяли Кремль. На следующий день воины с Казанской иконой Божьей Матери пошли в Кремль с крестным ходом.В память избавления Москвы от поляков, православная церковь установила празднование Казанской иконе Божьей Матери с крестным ходом в Москве. Всероссийским праздник стал с 1649 года. Праздник, причисленный к государственным, в России праздновали вплоть до Революции в 1917-м.Казанская икона Богородицы стала святыней для всей России. В стране существовали три основных чудотворных образа – обретенный и две копии.Одну из копий Казанской иконы Божьей Матери Дмитрий Пожарский внес в Москву, освобожденную от поляков. В настоящее время она хранится в московском Богоявленском кафедральном соборе.О чем просятКазанскую икону Божьей Матери считают чудотворной, а молитвы к ней – судьбоносными. Искренняя молитва перед Казанской иконой действительно помогала исцелиться и решить даже самые сложные проблемы.Перед Казанской иконой Божьей Матери возносят молитвы об исцелении глазных и многих других болезней. Святой образ просят защитить дом от беды и пожара, избавить от вражеских нашествий, благословить молодоженов, о семейном счастье и рождении детей.Люди верят, что Казанская Божья Матерь может спасти человека, который просит о помощи, от любого бедствия или горя, накрыв своим невидимым покрывалом.МолитвыМолитва перваяО Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, Милосердная Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, да утвердит Церковь Свою святую да незыблему соблюдет ю от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим Пречестное и Великолепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.Молитва втораяО, Пречистая Владычице Богородице, Царице небеси и земли, высшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру Благая помощнице, и всем людем утверждение, и во всяких нуждах избавление! Ты еси заступница и предстательница наша, ты еси обидимым защищение, скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительнице, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение. Помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему: яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки