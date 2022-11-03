Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221103/dom-yustitsii-predlagaet-grazhdanam-gruzii-zastrakhovat-dokument-udostovereniya-lichnosti-271785606.html
Дом юстиции предлагает гражданам Грузии застраховать документ удостоверения личности
Дом юстиции предлагает гражданам Грузии застраховать документ удостоверения личности
Платить за стоимость страховки придется один раз в год, а право на обновление документа у граждан будет в течение трех лет 03.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-03T08:01+0400
2022-11-03T08:01+0400
грузия
новости
общество
сша
дом юстиции
национальный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251894965_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_c943c93008ba019f22f9345bdad3187c.jpg
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Граждане Грузии могут воспользоваться новым сервисом Дома юстиции и застраховать свой документ удостоверения личности, сообщает пресс-служба ведомства.Граждане Грузии смогут повторно бесплатно взять застрахованный документ в том случае, если его потеряют, его украдут или же если он повредится.Платить за стоимость страховки придется один раз в год, а право на обновление документа у граждан будет в течение трех лет. Желающие взять удостоверение личности за 6 дней должны заплатить 6 лари, за 5 рабочих дней – 10 лари, а если хотят обновить документ в тот же день, то 16 лари.Без страховки стоимость документа удостоверения личности в Грузии стоит за десять дней – 60 лари, за пять дней – 80 лари, за три дня – 100 лари, за 24 часа 120 лари, в тот же день 150 лари.Курс лари по отношению к доллару США на 3 ноября: 2,7758 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251894965_166:0:2835:2002_1920x0_80_0_0_fad0e9faf7717f00b6274a1adc1a9434.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, сша, дом юстиции, национальный банк
грузия, новости, общество, сша, дом юстиции, национальный банк

Дом юстиции предлагает гражданам Грузии застраховать документ удостоверения личности

08:01 03.11.2022
© photo: Sputnik / StringerТбилисский Дом Юстиции
Тбилисский Дом Юстиции - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Платить за стоимость страховки придется один раз в год, а право на обновление документа у граждан будет в течение трех лет
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Граждане Грузии могут воспользоваться новым сервисом Дома юстиции и застраховать свой документ удостоверения личности, сообщает пресс-служба ведомства.
Граждане Грузии смогут повторно бесплатно взять застрахованный документ в том случае, если его потеряют, его украдут или же если он повредится.
Платить за стоимость страховки придется один раз в год, а право на обновление документа у граждан будет в течение трех лет. Желающие взять удостоверение личности за 6 дней должны заплатить 6 лари, за 5 рабочих дней – 10 лари, а если хотят обновить документ в тот же день, то 16 лари.
Без страховки стоимость документа удостоверения личности в Грузии стоит за десять дней – 60 лари, за пять дней – 80 лари, за три дня – 100 лари, за 24 часа 120 лари, в тот же день 150 лари.
Курс лари по отношению к доллару США на 3 ноября: 2,7758 GEL/$1.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0