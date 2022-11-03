https://sputnik-georgia.ru/20221103/dom-yustitsii-predlagaet-grazhdanam-gruzii-zastrakhovat-dokument-udostovereniya-lichnosti-271785606.html
Дом юстиции предлагает гражданам Грузии застраховать документ удостоверения личности
Дом юстиции предлагает гражданам Грузии застраховать документ удостоверения личности
Платить за стоимость страховки придется один раз в год, а право на обновление документа у граждан будет в течение трех лет 03.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-03T08:01+0400
2022-11-03T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Граждане Грузии могут воспользоваться новым сервисом Дома юстиции и застраховать свой документ удостоверения личности, сообщает пресс-служба ведомства.Граждане Грузии смогут повторно бесплатно взять застрахованный документ в том случае, если его потеряют, его украдут или же если он повредится.Платить за стоимость страховки придется один раз в год, а право на обновление документа у граждан будет в течение трех лет. Желающие взять удостоверение личности за 6 дней должны заплатить 6 лари, за 5 рабочих дней – 10 лари, а если хотят обновить документ в тот же день, то 16 лари.Без страховки стоимость документа удостоверения личности в Грузии стоит за десять дней – 60 лари, за пять дней – 80 лари, за три дня – 100 лари, за 24 часа 120 лари, в тот же день 150 лари.Курс лари по отношению к доллару США на 3 ноября: 2,7758 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, сша, дом юстиции, национальный банк
грузия, новости, общество, сша, дом юстиции, национальный банк
Дом юстиции предлагает гражданам Грузии застраховать документ удостоверения личности
Платить за стоимость страховки придется один раз в год, а право на обновление документа у граждан будет в течение трех лет
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Граждане Грузии могут воспользоваться новым сервисом Дома юстиции и застраховать свой документ удостоверения личности, сообщает пресс-служба ведомства.
Граждане Грузии смогут повторно бесплатно взять застрахованный документ в том случае, если его потеряют, его украдут или же если он повредится.
Платить за стоимость страховки придется один раз в год, а право на обновление документа у граждан будет в течение трех лет. Желающие взять удостоверение личности за 6 дней должны заплатить 6 лари, за 5 рабочих дней – 10 лари, а если хотят обновить документ в тот же день, то 16 лари.
Без страховки стоимость документа удостоверения личности в Грузии стоит за десять дней – 60 лари, за пять дней – 80 лари, за три дня – 100 лари, за 24 часа 120 лари, в тот же день 150 лари.
Курс лари по отношению к доллару США на 3 ноября: 2,7758 GEL/$1.