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Контрабандное серебро было задержано в тбилисском аэропорту
Контрабандное серебро было задержано в тбилисском аэропорту
В соответствии с законодательством Грузии, нарушителя оштрафовали на стоимость провозимого товара 03.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-03T19:04+0400
2022-11-03T19:04+0400
2022-11-03T19:14+0400
грузия
новости
происшествия
тбилисский международный аэропорт
контрабанда
служба доходов министерства финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 3 ноя - Sputnik. Таможенные офицеры в Тбилисском международном аэропорту обнаружили в ручной клади пассажира 8,5 килограмма серебряных изделий, говорится в сообщении Службы доходов.По данным службы, пассажир не оформил декларацию на товар общей стоимостью 13,6 тысячи лари.В соответствие с законодательством Грузии, нарушителя оштрафовали на стоимость провозимого товара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский международный аэропорт, контрабанда, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, происшествия, тбилисский международный аэропорт, контрабанда, служба доходов министерства финансов грузии
Контрабандное серебро было задержано в тбилисском аэропорту
19:04 03.11.2022 (обновлено: 19:14 03.11.2022)
В соответствии с законодательством Грузии, нарушителя оштрафовали на стоимость провозимого товара
ТБИЛИСИ, 3 ноя - Sputnik. Таможенные офицеры в Тбилисском международном аэропорту обнаружили в ручной клади пассажира 8,5 килограмма серебряных изделий, говорится в сообщении Службы доходов.
По данным службы, пассажир не оформил декларацию на товар общей стоимостью 13,6 тысячи лари.
В соответствие с законодательством Грузии, нарушителя оштрафовали на стоимость провозимого товара.