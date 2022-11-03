https://sputnik-georgia.ru/20221103/kontrabandnoe-serebro-bylo-zaderzhano-v-tbilisskom-aeroportu-271905232.html

Контрабандное серебро было задержано в тбилисском аэропорту

Контрабандное серебро было задержано в тбилисском аэропорту

В соответствии с законодательством Грузии, нарушителя оштрафовали на стоимость провозимого товара 03.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-03T19:04+0400

2022-11-03T19:04+0400

2022-11-03T19:14+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский международный аэропорт

контрабанда

служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 3 ноя - Sputnik. Таможенные офицеры в Тбилисском международном аэропорту обнаружили в ручной клади пассажира 8,5 килограмма серебряных изделий, говорится в сообщении Службы доходов.По данным службы, пассажир не оформил декларацию на товар общей стоимостью 13,6 тысячи лари.В соответствие с законодательством Грузии, нарушителя оштрафовали на стоимость провозимого товара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, происшествия, тбилисский международный аэропорт, контрабанда, служба доходов министерства финансов грузии