https://sputnik-georgia.ru/20221103/oppozitsiya-spekuliruet-delom-gvaramiya---kobakhidze-271897840.html

Оппозиция спекулирует делом Гварамия – Кобахидзе

Оппозиция спекулирует делом Гварамия – Кобахидзе

Журналисты телеканала и оппозиционеры обвиняют власти в политическом преследовании 03.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-03T15:29+0400

2022-11-03T15:29+0400

2022-11-03T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Если у кого-то есть вопросы в связи с приговором гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия, то он может обратиться в соответствующие инстанции, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Тбилисский апелляционный суд в среду оставил в силе решение суда первой инстанции, который приговорил Гварамия к 3,5 годам тюрьмы за злоупотребление полномочиями. Речь идет о нанесении ущерба в 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда ее гендиректором был Гварамия. Журналисты телеканала "Мтавари архи" и оппозиционеры уверены, что это политически мотивированное решение.В правящей партии не раз заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.Сразу после решения Тбилисского апелляционного суда посольства США в Грузии распространило заявление, в котором еще раз выразило свою глубокую обеспокоенность. В заявлении было отмечено, что ряд международных и грузинских правозащитников с самого начала поднимали серьезные вопросы по этому делу, в том числе о сроках и обвинениях, а также об осуждении и приговоре.При этом представитель Еврокомиссии заявил, что Евросоюз внимательно следит за этим делом. Евросоюз не комментирует состав индивидуальных дел, однако еще раз отмечает, что по этому делу были подняты вопросы, в том числе со стороны Народного защитника.Ранее лидеры ряд оппозиционных партий, в том числе председатель крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ника Мелия, призвали президента Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться конституционным правом и помиловать Гварамия.Детали делаДело касается событий до июля 2019 года, когда Гварамия занимал пост гендиректора рейтингового, на то время оппозиционного, "Рустави 2". В июле 2019 года телеканал сменил владельцев.Согласно материалам дела, Гварамия в ущерб интересам "Рустави 2" создал условия для получения компанией его друзей "Интер медиа плюс" многомиллионной прибыли. Именно с этой компанией в январе 2015 года было оформлено соглашение, которое предоставляло ей право на размещение рекламы в эфире телеканала.С января по август 2015 года Гварамия требовал от "Интер медиа плюс" 90-95% дохода от проданного рекламного времени, а после того, как 5 августа Халваши заявил о своих правах на телеканал, от "Интер медиа плюс" начали требовать лишь минимально необходимые для существования "Рустави 2" суммы.В результате доход "Рустави 2" от аналогичных услуг в 2015 году оказался на 6 763 509 лари меньше, чем годом ранее.Согласно второму эпизоду дела, в феврале 2019 года Гварамия выбрал в "Центре Порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2".Эта операция была проведена через доверенное лицо Гварамия и вопреки законным интересам телекомпании. Помимо этого бартера, Гварамия пообещал в дальнейшем размещать на телеканале рекламные ролики "Центра Порше" по заниженной цене через рекламное агентство "Проэско медиа".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, халваши, ника гварамия, ираклий кобахидзе, тбилиси, страсбург, сша, тбилисский апелляционный суд, еврокомиссия