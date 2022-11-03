https://sputnik-georgia.ru/20221103/oppozitsiya-v-gruzii-zanyata-demagogiey--vitse-spiker-parlamenta-271890663.html
Оппозиция в Грузии занята демагогией – вице-спикер парламента
Оппозиция в Грузии занята демагогией – вице-спикер парламента
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС 03.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-03T11:59+0400
2022-11-03T11:59+0400
2022-11-03T12:07+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Часть грузинской оппозиции, которая критикует законопроект о деолигархизации, занимается демагогией, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Соответствующий законопроект уже инициирован в парламенте. Сегодня депутаты должны проголосить по проекту закона в первом чтении.По его словам, законопроект о деолигархизации, который представила рабочая группа, созданная комитетом по юридическим вопросам, является результатом долгой работы."Он повторяет основные принципы, которые одобрены международными компетентными структурами и уже приняты в действие на Украине", - отметил Вольский."Грузинская мечта" разработала законопроект по аналогу украинского закона, так как он является единственным в своем роде и он одобрен Евросоюзом.Оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека – основателя правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьера Бидзину Иванишвили.Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера, который ушел из политики в январе 2021 года, в процесс управления страной.В "Грузинской мечте" называют олигархами оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.По словам лидеров правящей партии, согласно украинскому закону об олигархах, именно эти люди считаются олигархами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, мамука хазарадзе, михаил саакашвили, грузинская мечта
Оппозиция в Грузии занята демагогией – вице-спикер парламента
11:59 03.11.2022 (обновлено: 12:07 03.11.2022)
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Часть грузинской оппозиции, которая критикует законопроект о деолигархизации, занимается демагогией, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Соответствующий законопроект уже инициирован в парламенте. Сегодня депутаты должны проголосить по проекту закона в первом чтении.
"Часть оппозиции, которая сегодня выступает с критикой, не принимала участия (в разработке проекта – ред.). На заседании мы не слышали никаких конкретных предложений, кроме демагогических заявлений, и в СМИ тоже не было озвучено какого-то сформировавшегося отношения в связи с указанным вопросом", – заявил Вольский.
По его словам, законопроект о деолигархизации, который представила рабочая группа, созданная комитетом по юридическим вопросам, является результатом долгой работы.
"Он повторяет основные принципы, которые одобрены международными компетентными структурами и уже приняты в действие на Украине", - отметил Вольский.
"Грузинская мечта" разработала законопроект по аналогу украинского закона, так как он является единственным в своем роде и он одобрен Евросоюзом.
Оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека – основателя правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьера Бидзину Иванишвили.
Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера, который ушел из политики в январе 2021 года, в процесс управления страной.
В "Грузинской мечте" называют олигархами оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.
По словам лидеров правящей партии, согласно украинскому закону об олигархах, именно эти люди считаются олигархами.