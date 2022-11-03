https://sputnik-georgia.ru/20221103/parlament-gruzii-utverdil-zakon-o-o-deoligarkhizatsii-v-pervom-chtenii-271893456.html

Парламент Грузии утвердил закон "О деолигархизации" в первом чтении

Парламент Грузии утвердил закон "О деолигархизации" в первом чтении

Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС 03.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-03T13:13+0400

2022-11-03T13:13+0400

2022-11-03T13:48+0400

грузия

новости

тбилиси

национальный совет безопасности

национальный банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24700/14/247001448_0:33:3001:1721_1920x0_80_0_0_ea6e09ca35b16ad5647f29369c5cb39e.jpg

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект "О деолигархизации", в котором не только расшифровывается сам термин "олигарх" для Грузии, но также устанавливаются правила признания лица олигархом и ограничения для них.Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Законопроект был рассмотрен на пленарном заседании в среду, а сегодня состоялось голосование.За принятие законопроекта проголосовали 80 депутатов, против оказались десять членов парламента. Один из лидеров партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" Михаил Даушвили считает, что украинская модель "закона о деолигархизации" не соответствует грузинской реальности. Украина является единственной уникальной страной, где принят подобный закон с соответствующими четырьмя объективными критериями, согласно которым то или иное лицо считается олигархом, заявил в свою очередь депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили, "Этот закон не подогнан под конкретного человека… Он предназначен для различного круга людей, соответственно, лицо, которое удовлетворит трем из четырех критериев, тот и будет считаться олигархом", – заявил Матикашвили.Что написано в законопроекте?Согласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум трем из четырех критериев: Олигархом человека будет признавать парламент на основании информации от правительства Грузии, члена Национального совета безопасности, Национального банка, Службы государственной безопасности, Национального агентства конкуренции, члена парламент, комитета парламента или фракции.Признанный на официальном уровне олигарх будет внесен в реестр олигархов. Это станет основанием для введения ограничений для него. В частности, олигарху будет запрещено вносить пожертвования в пользу партий, при том как самому, так и компаниям, бенефециарным владельцем которых он является, а также вносить деньги в избирательный фонд кандидатов.Олигархам также будет запрещено участие в финансировании любой политической кампании или акции с политическим требованием и участвовать в проектах масштабной приватизации.Фактор ИванишвилиОппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека – основателя правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьера Бидзину Иванишвили.Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера, который ушел из политики в январе 2021 года, в процесс управления страной.В "Грузинской мечте" называют олигархами оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.По словам лидеров правящей партии, согласно украинскому закону об олигархах, именно эти люди считаются олигархами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, национальный совет безопасности, национальный банк