https://sputnik-georgia.ru/20221103/patriarshiy-khor-gruzii-poluchil-status-gosudarstvennogo-271800888.html
Патриарший хор Грузии получил статус государственного
Патриарший хор Грузии получил статус государственного
Этот хор известен тем, что впервые в истории провел концерт в Сикстинской капелле в Ватикане 03.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-03T09:51+0400
2022-11-03T09:51+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Патриарший хор кафедрального собора Святой Троицы ("Самеба") в Тбилиси получил статус государственного и переименован в "Государственный камерный хор Грузии", говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.Новый статус подразумевает финансовую поддержку хора, а также сотрудничество с Минкультом страны. В частности, в задачи хора входят исполнение, развитие и популяризация грузинских традиционных песнопений, грузинской народной и новой профессиональной музыки, поиск и изучение традиционных грузинских песнопений и другое.В министерстве считают, что присвоение статуса "поможет создать соответствующие условия коллективу для более эффективной реализации указанных выше целей".Патриарший хор кафедрального собора Святой Троицы известен тем, что 26 июня этого года впервые в истории провел концерт в Сикстинской капелле в Ватикане.Хор был создан в 1998 году по инициативе Католикоса-Патриаха Всея Грузии Илии Второго и участвует в богослужениях в главном грузинском православном соборе Самеба в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, илия второй, тбилиси
грузия, новости, общество, илия второй, тбилиси
Патриарший хор Грузии получил статус государственного
Этот хор известен тем, что впервые в истории провел концерт в Сикстинской капелле в Ватикане
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Патриарший хор кафедрального собора Святой Троицы ("Самеба") в Тбилиси получил статус государственного и переименован в "Государственный камерный хор Грузии", говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.
Новый статус подразумевает финансовую поддержку хора, а также сотрудничество с Минкультом страны. В частности, в задачи хора входят исполнение, развитие и популяризация грузинских традиционных песнопений, грузинской народной и новой профессиональной музыки, поиск и изучение традиционных грузинских песнопений и другое.
В министерстве считают, что присвоение статуса "поможет создать соответствующие условия коллективу для более эффективной реализации указанных выше целей".
Патриарший хор кафедрального собора Святой Троицы известен тем, что 26 июня этого года впервые в истории провел концерт в Сикстинской капелле в Ватикане.
Хор был создан в 1998 году по инициативе Католикоса-Патриаха Всея Грузии Илии Второго и участвует в богослужениях в главном грузинском православном соборе Самеба в Тбилиси.