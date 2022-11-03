https://sputnik-georgia.ru/20221103/patriarshiy-khor-gruzii-poluchil-status-gosudarstvennogo-271800888.html

Патриарший хор Грузии получил статус государственного

Патриарший хор Грузии получил статус государственного

Этот хор известен тем, что впервые в истории провел концерт в Сикстинской капелле в Ватикане 03.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Патриарший хор кафедрального собора Святой Троицы ("Самеба") в Тбилиси получил статус государственного и переименован в "Государственный камерный хор Грузии", говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.Новый статус подразумевает финансовую поддержку хора, а также сотрудничество с Минкультом страны. В частности, в задачи хора входят исполнение, развитие и популяризация грузинских традиционных песнопений, грузинской народной и новой профессиональной музыки, поиск и изучение традиционных грузинских песнопений и другое.В министерстве считают, что присвоение статуса "поможет создать соответствующие условия коллективу для более эффективной реализации указанных выше целей".Патриарший хор кафедрального собора Святой Троицы известен тем, что 26 июня этого года впервые в истории провел концерт в Сикстинской капелле в Ватикане.Хор был создан в 1998 году по инициативе Католикоса-Патриаха Всея Грузии Илии Второго и участвует в богослужениях в главном грузинском православном соборе Самеба в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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