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Погода резко ухудшится на западе Грузии
Погода резко ухудшится на западе Грузии
Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии 03.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-03T17:32+0400
2022-11-03T17:32+0400
2022-11-03T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды предупреждает о резком ухудшении погоды на территории Грузии 4 ноября.По прогнозам синоптиков, в Западной Грузии ожидается дождь, в некоторых районах сильный ветер, а в высокогорных регионах – снег.Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии (особенно в регионе Гурия-Аджария), паводки на маленьких реках, а в горных зонах зарождение и активизацию оползневых процессов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, западная грузия, прогноз погоды в грузии
грузия, новости, погода, западная грузия, прогноз погоды в грузии
Погода резко ухудшится на западе Грузии
17:32 03.11.2022 (обновлено: 18:00 03.11.2022)
Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды предупреждает о резком ухудшении погоды на территории Грузии 4 ноября.
По прогнозам синоптиков, в Западной Грузии ожидается дождь, в некоторых районах сильный ветер, а в высокогорных регионах – снег.
Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии (особенно в регионе Гурия-Аджария), паводки на маленьких реках, а в горных зонах зарождение и активизацию оползневых процессов.