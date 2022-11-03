https://sputnik-georgia.ru/20221103/pogoda-rezko-ukhudshitsya-na-zapade-gruzii-271901760.html

Погода резко ухудшится на западе Грузии

Погода резко ухудшится на западе Грузии

Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии 03.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-03T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды предупреждает о резком ухудшении погоды на территории Грузии 4 ноября.По прогнозам синоптиков, в Западной Грузии ожидается дождь, в некоторых районах сильный ветер, а в высокогорных регионах – снег.Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии (особенно в регионе Гурия-Аджария), паводки на маленьких реках, а в горных зонах зарождение и активизацию оползневых процессов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

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грузия, новости, погода, западная грузия, прогноз погоды в грузии