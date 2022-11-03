https://sputnik-georgia.ru/20221103/premer-ministr-gruzii-pozdravil-diplomatov-s-professionalnym-dnem-271890500.html
Премьер-министр Грузии поздравил дипломатов с профессиональным днем
Премьер-министр Грузии поздравил дипломатов с профессиональным днем
Сегодня Грузия особенно нуждается в высокопрофессиональных дипломатах-патриотах, отметил Гарибашвили 03.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-03T11:35+0400
2022-11-03T11:35+0400
2022-11-03T11:51+0400
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ираклий гарибашвили
день грузинской дипломатии
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил грузинских дипломатов с профессиональным праздником – днем грузинской дипломатии, сообщает пресс-служба правительства.По словам главы правительства, грузинская дипломатия и сегодня достойно выполняет миссию великих предков, на фоне сложнейших вызовов продвигает интересы Грузии в масштабах всего мира.Как отметил Гарибашвили, сегодня Грузия особенно нуждается в высокопрофессиональных дипломатах-патриотах."Подтверждаю вам мою личную поддержку и поддержку правительства в той деятельности, которая ориентирована на результат и благополучие страны", – отметил Гарибашвили.День грузинской дипломатии отмечается 3 ноября, начиная с 2004 года. Праздничная дата приурочена ко дню рождения выдающегося грузинского дипломата, общественного деятеля и писателя Сулхан-Сабы Орбелиани.Сулхан-Саба Орбелиани – грузинский просветитель, писатель, ученый, политический деятель.Сулхан Орбелиани родился в 1658 году в деревне Тандзиа и воспитывался при царском дворе. Гуманист, писатель и лексикограф, поэт, большой государственный деятель и дипломат принадлежал к знатному феодальному роду. Имя Саба (Савва) Сулхан получил в монашестве. Был воспитателем царевича Вахтанга VI.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, день грузинской дипломатии
новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, день грузинской дипломатии
Премьер-министр Грузии поздравил дипломатов с профессиональным днем
11:35 03.11.2022 (обновлено: 11:51 03.11.2022)
Сегодня Грузия особенно нуждается в высокопрофессиональных дипломатах-патриотах, отметил Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил грузинских дипломатов с профессиональным праздником – днем грузинской дипломатии, сообщает пресс-служба правительства.
По словам главы правительства, грузинская дипломатия и сегодня достойно выполняет миссию великих предков, на фоне сложнейших вызовов продвигает интересы Грузии в масштабах всего мира.
"Всех грузинских дипломатов поздравляю с профессиональным праздником – с днем грузинской дипломатии! Эта дата связана с именем большого общественного деятеля, одного из знаменосцев европейской идеи грузинской нации – Сулхана-Сабы Орбелиани", – заявил Гарибашвили.
Как отметил Гарибашвили, сегодня Грузия особенно нуждается в высокопрофессиональных дипломатах-патриотах.
"Подтверждаю вам мою личную поддержку и поддержку правительства в той деятельности, которая ориентирована на результат и благополучие страны", – отметил Гарибашвили.
День грузинской дипломатии отмечается 3 ноября, начиная с 2004 года. Праздничная дата приурочена ко дню рождения выдающегося грузинского дипломата, общественного деятеля и писателя Сулхан-Сабы Орбелиани.
Сулхан-Саба Орбелиани – грузинский просветитель, писатель, ученый, политический деятель.
Сулхан Орбелиани родился в 1658 году в деревне Тандзиа и воспитывался при царском дворе. Гуманист, писатель и лексикограф, поэт, большой государственный деятель и дипломат принадлежал к знатному феодальному роду. Имя Саба (Савва) Сулхан получил в монашестве. Был воспитателем царевича Вахтанга VI.