https://sputnik-georgia.ru/20221103/premer-ministr-gruzii-pozdravil-diplomatov-s-professionalnym-dnem-271890500.html

Премьер-министр Грузии поздравил дипломатов с профессиональным днем

Премьер-министр Грузии поздравил дипломатов с профессиональным днем

Сегодня Грузия особенно нуждается в высокопрофессиональных дипломатах-патриотах, отметил Гарибашвили 03.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-03T11:35+0400

2022-11-03T11:35+0400

2022-11-03T11:51+0400

новости

грузия

политика

ираклий гарибашвили

день грузинской дипломатии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1f/271790415_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_3566f2b129d58f333fa9baff119c3f35.jpg

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил грузинских дипломатов с профессиональным праздником – днем грузинской дипломатии, сообщает пресс-служба правительства.По словам главы правительства, грузинская дипломатия и сегодня достойно выполняет миссию великих предков, на фоне сложнейших вызовов продвигает интересы Грузии в масштабах всего мира.Как отметил Гарибашвили, сегодня Грузия особенно нуждается в высокопрофессиональных дипломатах-патриотах."Подтверждаю вам мою личную поддержку и поддержку правительства в той деятельности, которая ориентирована на результат и благополучие страны", – отметил Гарибашвили.День грузинской дипломатии отмечается 3 ноября, начиная с 2004 года. Праздничная дата приурочена ко дню рождения выдающегося грузинского дипломата, общественного деятеля и писателя Сулхан-Сабы Орбелиани.Сулхан-Саба Орбелиани – грузинский просветитель, писатель, ученый, политический деятель.Сулхан Орбелиани родился в 1658 году в деревне Тандзиа и воспитывался при царском дворе. Гуманист, писатель и лексикограф, поэт, большой государственный деятель и дипломат принадлежал к знатному феодальному роду. Имя Саба (Савва) Сулхан получил в монашестве. Был воспитателем царевича Вахтанга VI.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, день грузинской дипломатии