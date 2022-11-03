https://sputnik-georgia.ru/20221103/skripach-petr-lundstrem-o-russkoy-idee-patrioticheskoy-kulture-i-pomoschi-dlya-armii-271886637.html

Скрипач Петр Лундстрем о русской идее, патриотической культуре и помощи для армии

Скрипач Петр Лундстрем о русской идее, патриотической культуре и помощи для армии

Ситуация в российской культуре медленно, но верно исправляется, примером чего служит, например, патриотический сборник "Поэzия русского лета" 03.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-03T10:25+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал музыкант, общественный деятель Петр Лундстрем.Какие проблемы все еще сохраняются в сфере культуры? Как проходит первый "Фестиваль Олега Лундстрема" в Забайкалье? Как россияне объединяются для помощи армии, несмотря на разные взгляды? В чем главная русская идея? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем интервью.

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