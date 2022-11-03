https://sputnik-georgia.ru/20221103/strashnoe-dtp-v-armenii---mikroavtobus-stolknulsya-s-gruzovikom-271909949.html

Страшное ДТП в Армении - микроавтобус столкнулся с грузовиком

Страшное ДТП в Армении - микроавтобус столкнулся с грузовиком

Авария произошла в четверг вечером в 35 километрах от Еревана 03.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-03T22:11+0400

2022-11-03T22:11+0400

2022-11-03T23:02+0400

армения

новости

происшествия

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23412/28/234122884_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_24134cf2ce61cf5333c3a6e88a619622.jpg

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Четыре человека погибли, пятеро ранены в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом в Армении, сообщил Sputnik Армения.Отмечается, что авария произошла в четверг вечером на участке автодороги Армавир-Мецамор, в 35 километрах от Еревана."Столкнулись микроавтобус "ГАЗель", обслуживающий пассажирский маршрут Ереван-Армавир-Каракерт, и грузовик "ЗИЛ". По предварительным данным, четыре человека погибли, пятеро пострадали", - отметили в пресс-службе МЧC.Другие подробности не приводятся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

армения, новости, происшествия, дтп