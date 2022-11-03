https://sputnik-georgia.ru/20221103/strashnoe-dtp-v-armenii---mikroavtobus-stolknulsya-s-gruzovikom-271909949.html
Страшное ДТП в Армении - микроавтобус столкнулся с грузовиком
Страшное ДТП в Армении - микроавтобус столкнулся с грузовиком
Авария произошла в четверг вечером в 35 километрах от Еревана 03.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-03T22:11+0400
2022-11-03T22:11+0400
2022-11-03T23:02+0400
армения
новости
происшествия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23412/28/234122884_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_24134cf2ce61cf5333c3a6e88a619622.jpg
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Четыре человека погибли, пятеро ранены в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом в Армении, сообщил Sputnik Армения.Отмечается, что авария произошла в четверг вечером на участке автодороги Армавир-Мецамор, в 35 километрах от Еревана."Столкнулись микроавтобус "ГАЗель", обслуживающий пассажирский маршрут Ереван-Армавир-Каракерт, и грузовик "ЗИЛ". По предварительным данным, четыре человека погибли, пятеро пострадали", - отметили в пресс-службе МЧC.Другие подробности не приводятся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23412/28/234122884_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_8c2e31690b0f69f1887c96262b6930b2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
армения, новости, происшествия, дтп
армения, новости, происшествия, дтп
Страшное ДТП в Армении - микроавтобус столкнулся с грузовиком
22:11 03.11.2022 (обновлено: 23:02 03.11.2022)
Авария произошла в четверг вечером в 35 километрах от Еревана
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik
. Четыре человека погибли, пятеро ранены в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом в Армении, сообщил Sputnik Армения
.
Отмечается, что авария произошла в четверг вечером на участке автодороги Армавир-Мецамор, в 35 километрах от Еревана.
"Столкнулись микроавтобус "ГАЗель", обслуживающий пассажирский маршрут Ереван-Армавир-Каракерт, и грузовик "ЗИЛ". По предварительным данным, четыре человека погибли, пятеро пострадали", - отметили в пресс-службе МЧC.
Другие подробности не приводятся.