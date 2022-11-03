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В двух регионах Грузии выявили незаконные лесопилки
В двух регионах Грузии выявили незаконные лесопилки
Незарегистрированные лесопилки у граждан Грузии были устроены во дворах собственных домов 03.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-03T10:26+0400
2022-11-03T10:26+0400
2022-11-03T10:26+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии выявили и опечатали незаконные лесопилки в двух регионах страны – Шида Картли и Самцхе Джавахети.В целом, как сообщает телекомпания "Рустави 2", сотрудники природоохранного ведомства в Хашури и Боржоми изъяли 45 единиц елового бревна разного размера, 100 единиц так называемого поддона и более 7 кубических метров досок.Незарегистрированные лесопилки были устроены во дворах собственных домов граждан.Материалы дела переданы соответствующим ведомствам для дальнейшего реагирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, тбилиси, шида картли, хашури, вырубка лесов
грузия, новости, тбилиси, шида картли, хашури, вырубка лесов
В двух регионах Грузии выявили незаконные лесопилки
Незарегистрированные лесопилки у граждан Грузии были устроены во дворах собственных домов
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии выявили и опечатали незаконные лесопилки в двух регионах страны – Шида Картли и Самцхе Джавахети.
В целом, как сообщает телекомпания "Рустави 2
", сотрудники природоохранного ведомства в Хашури и Боржоми изъяли 45 единиц елового бревна разного размера, 100 единиц так называемого поддона и более 7 кубических метров досок.
Незарегистрированные лесопилки были устроены во дворах собственных домов граждан.
Материалы дела переданы соответствующим ведомствам для дальнейшего реагирования.