https://sputnik-georgia.ru/20221103/v-dvukh-regionakh-gruzii-vyyavili-nezakonnye-lesopilki-271863882.html

В двух регионах Грузии выявили незаконные лесопилки

В двух регионах Грузии выявили незаконные лесопилки

Незарегистрированные лесопилки у граждан Грузии были устроены во дворах собственных домов 03.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии выявили и опечатали незаконные лесопилки в двух регионах страны – Шида Картли и Самцхе Джавахети.В целом, как сообщает телекомпания "Рустави 2", сотрудники природоохранного ведомства в Хашури и Боржоми изъяли 45 единиц елового бревна разного размера, 100 единиц так называемого поддона и более 7 кубических метров досок.Незарегистрированные лесопилки были устроены во дворах собственных домов граждан.Материалы дела переданы соответствующим ведомствам для дальнейшего реагирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, тбилиси, шида картли, хашури, вырубка лесов