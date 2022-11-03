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В Грузии провели опись лесов
В Грузии провели опись лесов
Полученная информация обеспечит устойчивое управление лесными ресурсами, уверены в министерстве 03.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-03T14:11+0400
2022-11-03T14:11+0400
2022-11-03T14:11+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В Грузии прошла государственная инвентаризация лесов - проверили состояние, определили количественные и качественные характеристики, говорится в сообщении пресс-службы Национального лесного агентства.Полевые работы и сбор данных начался в 2018 году, и уже готовы результаты анализа данных. Полученная информация важна для принятия стратегических решений и устойчивого управления лесными ресурсами, отметили в министерстве.Методология национального учета лесов была основана на опыте разных стран. Ее разработали грузинские и международные специалисты в рамках меморандума между правительствами Грузии и Германии. Инвентаризация была проведена в рамках реформы лесного сектора, которую совместно осуществляют министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и Германское Общество по международному сотрудничеству (GIZ).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, германия, национальное лесное агентство
грузия, новости, общество, тбилиси, германия, национальное лесное агентство
В Грузии провели опись лесов
Полученная информация обеспечит устойчивое управление лесными ресурсами, уверены в министерстве
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В Грузии прошла государственная инвентаризация лесов - проверили состояние, определили количественные и качественные характеристики, говорится в сообщении пресс-службы Национального лесного агентства.
Полевые работы и сбор данных начался в 2018 году, и уже готовы результаты анализа данных. Полученная информация важна для принятия стратегических решений и устойчивого управления лесными ресурсами, отметили в министерстве.
"В масштабах всей страны прошли беспрецедентные работы по описи лесов. Для осуществления подобной инвентаризации специально была разработана методология", - заявил глава департамента биомногообразия и лесов Карло Амиргулашвили.
Методология национального учета лесов была основана на опыте разных стран. Ее разработали грузинские и международные специалисты в рамках меморандума между правительствами Грузии и Германии.
Инвентаризация была проведена в рамках реформы лесного сектора, которую совместно осуществляют министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и Германское Общество по международному сотрудничеству (GIZ).