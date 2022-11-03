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В Старом Тбилиси обрушился дом
В Старом Тбилиси обрушился дом
Подача газа в районе приостановлена, так как разрушившееся здание могло повредить газопровод 03.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-03T20:44+0400
2022-11-03T20:44+0400
2022-11-03T21:10+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя - Sputnik. В Старом Тбилиси на улице Харпухи недалеко от района серных бань обрушился двухэтажный дом, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".По предварительным данным, в результате обрушения никто не пострадал.На месте мобилизована полиция, спасатели и бригады скорой помощи.Подача газа в районе приостановлена, так как разрушившееся здание могло повредить газопровод. Причиной обрушения могло стать нарушение правил строительства. Рядом с этим домом копали фундамент под новое здание.Других деталей на данный момент не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, старый тифлис, тбилиси
В Старом Тбилиси обрушился дом
20:44 03.11.2022 (обновлено: 21:10 03.11.2022)
Подача газа в районе приостановлена, так как разрушившееся здание могло повредить газопровод
ТБИЛИСИ, 3 ноя - Sputnik. В Старом Тбилиси на улице Харпухи недалеко от района серных бань обрушился двухэтажный дом, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По предварительным данным, в результате обрушения никто не пострадал.
На месте мобилизована полиция, спасатели и бригады скорой помощи.
Подача газа в районе приостановлена, так как разрушившееся здание могло повредить газопровод.
Причиной обрушения могло стать нарушение правил строительства. Рядом с этим домом копали фундамент под новое здание.
Других деталей на данный момент не сообщается.