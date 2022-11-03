https://sputnik-georgia.ru/20221103/v-starom-tbilisi-obrushilsya-dom-271908404.html

В Старом Тбилиси обрушился дом

В Старом Тбилиси обрушился дом

Подача газа в районе приостановлена, так как разрушившееся здание могло повредить газопровод 03.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 ноя - Sputnik. В Старом Тбилиси на улице Харпухи недалеко от района серных бань обрушился двухэтажный дом, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".По предварительным данным, в результате обрушения никто не пострадал.На месте мобилизована полиция, спасатели и бригады скорой помощи.Подача газа в районе приостановлена, так как разрушившееся здание могло повредить газопровод. Причиной обрушения могло стать нарушение правил строительства. Рядом с этим домом копали фундамент под новое здание.Других деталей на данный момент не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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