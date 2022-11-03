https://sputnik-georgia.ru/20221103/voennyy-muzey-oboydetsya-gruzii-v-24-millionov-271883191.html

Военный музей обойдется Грузии в 24 миллионов

Военный музей обойдется Грузии в 24 миллионов

Целью проекта является способствование повышению знаний, а также повышению патриотических настроений 03.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-03T07:01+0400

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грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении поддержал поправки в закон "О музее", предполагающие создание в стране Военного музея.За законопроект проголосовали 82 депутата.Согласно поправкам Военный музей появится в Грузии в 2025 году и будет располагаться в помещении или под открытым небом. В нем будут храниться материалы и предметы, связанные с историческим военным прошлым и техническим развитием Сил обороны Грузии.По инициативе премьер-министра Грузии уже создана специальная рабочая группа, задачей которой является основание Военного музея, заявил автор проекта - депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Владимир Чачибая.Целью проекта является способствование повышению знаний, а также повышению патриотических настроений.По подсчетам инициаторов, создание музея обойдется госбюджету примерно в 23,8 миллиона лари (около 8,5 млн долларов), из них на проект уйдет 80 тысяч долларов, на строительство – 4,5 миллиона долларов, на подбор коллекции музея - 300 тысяч долларов.Инициаторы проекта предлагают выделять деньги на музей постепенно, в виде траншей до 2028 года.Согласно предложенному депутатами проекту, выставочные залы музея будут расположены на территории 1-1,2 тысячи квадратных метров. В музее должны будут быть хранилища, кафе, медиатека и зал для лекций.Военный музей ежегодно будет обходится Грузии в 398,5 тысячи лари. Еще 384 тысячи в год уйдет на зарплату 27 сотрудникам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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