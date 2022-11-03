https://sputnik-georgia.ru/20221103/zhdun-po-gruzinski-271902269.html

"Ждун" по-грузински

"Ждун" по-грузински

Есть такая устойчивая грузинская фраза "Жду работу" 03.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-03T17:53+0400

2022-11-03T17:53+0400

2022-11-03T18:08+0400

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Обычно так говорят безработные, которые вместо того, чтобы топтать пороги компаний и отсылать резюме работодателям, спокойно ждут "хороших предложений" по работе. Более того, если какое-то предложение и поступит (от заботливого соседа, например), наш герой может легко от него отказаться, чтобы дождаться "более хорошего варианта". На прошлой неделе глава рестораторов Грузии сетовал, что люди в стране не хотят работать, а предприятиям не хватает кадров. Председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили, в свою очередь, говорит о том, что работодатели предлагают очень низкие зарплаты. Он подчеркнул, что, к примеру, за два года инфляция в Грузии составила 25,9%, а средняя зарплата выросла всего на 9%. Уровень безработицы в Грузии превышает 18,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, безработица