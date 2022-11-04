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Борьба с наркопреступностью в Грузии: обвинения предъявлены 25 лицам
Борьба с наркопреступностью в Грузии: обвинения предъявлены 25 лицам
По данным следствия, 18 человек систематически занимались реализацией наркотиков 04.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-04T13:03+0400
2022-11-04T13:03+0400
2022-11-04T13:12+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения 25 лицам за наркопреступление, в том числе 18 человек обвиняются в реализации наркотиков, говорится в сообщении на сайте ведомства.По информации прокуратуры, обвинения по факту приобретения, хранения, сбыта и попытки сбыта наркотических средств в особо крупном размере предъявлены 18 лицам. А семерым – по факту приобретения и хранения наркотических средств, а также психотропных веществ в особо крупном размере.По данным следствия, 18 человек систематически занимались реализацией наркотиков. А семь обвиняемых незаконно хранили наркотические и психотропные вещества в особо крупном размере.В период с 8 октября по 1 ноября включительно на основании решения суда поэтапно были проведены обыски домов и личные обыски указанных лиц, после чего они были задержаны.Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 14 до 20 лет или бессрочное лишение свободы.Прокуратура Грузии уже обратилась в суд с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения в отношении указанных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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преступность в грузии, новости, грузия, наркотики, происшествия, тбилиси
преступность в грузии, новости, грузия, наркотики, происшествия, тбилиси
Борьба с наркопреступностью в Грузии: обвинения предъявлены 25 лицам
13:03 04.11.2022 (обновлено: 13:12 04.11.2022)
По данным следствия, 18 человек систематически занимались реализацией наркотиков
ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения 25 лицам за наркопреступление, в том числе 18 человек обвиняются в реализации наркотиков, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По информации
прокуратуры, обвинения по факту приобретения, хранения, сбыта и попытки сбыта наркотических средств в особо крупном размере предъявлены 18 лицам. А семерым – по факту приобретения и хранения наркотических средств, а также психотропных веществ в особо крупном размере.
По данным следствия, 18 человек систематически занимались реализацией наркотиков. А семь обвиняемых незаконно хранили наркотические и психотропные вещества в особо крупном размере.
В период с 8 октября по 1 ноября включительно на основании решения суда поэтапно были проведены обыски домов и личные обыски указанных лиц, после чего они были задержаны.
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 14 до 20 лет или бессрочное лишение свободы.
Прокуратура Грузии уже обратилась в суд с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения в отношении указанных лиц.