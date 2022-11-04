https://sputnik-georgia.ru/20221104/gruzinskaya-pianistka-eliso-bolkvadze-v-tretiy-raz-stala-poslom-mira-yunesko-271923444.html

Грузинская пианистка Элисо Болквадзе в третий раз стала послом мира ЮНЕСКО

Грузинская пианистка Элисо Болквадзе в третий раз стала послом мира ЮНЕСКО

Талант и благотворительная деятельность Элисо Болквадзе признаны во всем мире 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T12:41+0400

2022-11-04T12:41+0400

2022-11-04T12:41+0400

новости

грузия

культура

элисо болквадзе

шалва папуашвили

тбилиси

юнеско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23705/91/237059123_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_95d20fd8f1dc4f6a1063a1ed7c672818.jpg

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Грузинская пианистка, лауреат международных и государственных премий Элисо Болквадзе в третий раз удостоена звания посла мира, сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.Впервые Элисо Болквадзе стала послом мира в 2015 году. Она была первой представительницей Грузии, удостоенной этого почетного звания.Послами мира ЮНЕСКО являются 55 всемирно известных артистов. Среди них Селин Дион, Анджелина Джоли, Маркус Миллер, Ширли Бэйс, Владимир Спиваков, Хоакин Кортес, Хорди Саваль, Пласидо Доминго и другие.Талант и благотворительная деятельность Элисо Болквадзе признаны во всем мире. Неоднократно грузинка участвовала в миротворческих миссиях и международных мероприятиях ООН.Пианистка основала в Грузии фонд "Лира", основной целью которого является выявление и продвижение молодых талантов. Болквадзе в 2013 году также основала Батумский международный черноморский фестиваль искусства и музыки, который стал важной культурной платформой для продвижения грузинского искусства и процесса европейской интеграции страны.Элисо Болквадзе была награждена орденом кавалера Французского легиона в области искусства в 2016 году. Сейчас она является депутатом парламента Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, культура, элисо болквадзе, шалва папуашвили, тбилиси, юнеско