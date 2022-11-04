https://sputnik-georgia.ru/20221104/italyanskaya-politsiya-nashla-ugnannyy-avtomobil-kvaratskheliya--271929542.html

Итальянская полиция нашла угнанный автомобиль Кварацхелия

Итальянская полиция нашла угнанный автомобиль Кварацхелия

Автомобиль, найденный за рекордное время, уже возвращен владельцу 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T16:28+0400

2022-11-04T16:28+0400

2022-11-04T16:28+0400

спорт

новости

грузия

хвича кварацхелия

неаполь

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/02/270966418_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_78221505ba1550a94a1340b67bd4103f.jpg

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Полиция Неаполя нашла новый автомобиль Mini Countryman нападающего сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия, сообщает Аджарское телевидение со ссылкой на местные СМИ.Накануне неизвестные угнали автомобиль из гаража Кварацхелия. Сам футболист в момент кражи был дома, но не видел угона. Автомобиль Кварацхелия был найден за рекордное время. По данным СМИ, машину нашли припаркованной на улице в городе Трентола-Дучента. Автомобиль не поврежден и уже возвращен владельцу.Грузинский футболист стал игроком "Наполи" в июле текущего года. За это время он установил несколько рекордов за итальянский клуб и был признан Ассоциацией футболистов Италии лучшим игроком августа в Серии А.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

неаполь

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, неаполь, италия