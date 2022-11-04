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Итальянская полиция нашла угнанный автомобиль Кварацхелия
Итальянская полиция нашла угнанный автомобиль Кварацхелия
Автомобиль, найденный за рекордное время, уже возвращен владельцу 04.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-04T16:28+0400
2022-11-04T16:28+0400
2022-11-04T16:28+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Полиция Неаполя нашла новый автомобиль Mini Countryman нападающего сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия, сообщает Аджарское телевидение со ссылкой на местные СМИ.Накануне неизвестные угнали автомобиль из гаража Кварацхелия. Сам футболист в момент кражи был дома, но не видел угона. Автомобиль Кварацхелия был найден за рекордное время. По данным СМИ, машину нашли припаркованной на улице в городе Трентола-Дучента. Автомобиль не поврежден и уже возвращен владельцу.Грузинский футболист стал игроком "Наполи" в июле текущего года. За это время он установил несколько рекордов за итальянский клуб и был признан Ассоциацией футболистов Италии лучшим игроком августа в Серии А.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, неаполь, италия
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, неаполь, италия
Итальянская полиция нашла угнанный автомобиль Кварацхелия
Автомобиль, найденный за рекордное время, уже возвращен владельцу
ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Полиция Неаполя нашла новый автомобиль Mini Countryman нападающего сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия, сообщает Аджарское телевидение со ссылкой на местные СМИ.
Накануне неизвестные угнали автомобиль из гаража Кварацхелия. Сам футболист в момент кражи был дома, но не видел угона.
Автомобиль Кварацхелия был найден за рекордное время. По данным СМИ, машину нашли припаркованной на улице в городе Трентола-Дучента. Автомобиль не поврежден и уже возвращен владельцу.
Грузинский футболист стал игроком "Наполи" в июле текущего года. За это время он установил несколько рекордов за итальянский клуб и был признан Ассоциацией футболистов Италии лучшим игроком августа в Серии А.