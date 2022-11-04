Какой сегодня церковный праздник: 4 ноября 2022
© photo: Sputnik / Alexander Polyakov / Перейти в фотобанкСобор Казанской иконы Божией Матери (Казанский собор) на Красной площади
© photo: Sputnik / Alexander Polyakov/
По православному церковному календарю 4 ноября празднуют День Казанской иконы Божьей Матери – одного из самых почитаемых в России образов Пресвятой Богородицы
По церковному календарю 4 ноября отмечают день памяти cвятых Аверкия, Максимилиана, Иамвлиха, Иоанна, Мартиниана, Дионисия, Ексакустодиана, Антонина, Александра, Ираклия, Анны, Елисаветы, Феодотии, Гликерии и других.
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Казанская Божья Матерь
По православному церковному календарю 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери – празднование установлено в благодарность за избавление Москвы и всей Руси от польских интервентов в 1612 году.
В России на рубеже ХVI-ХVII веков произошла вереница трагических обстоятельств – эту эпоху в истории называют Смутное время. Династический кризис, вызванный пресечением царской династии Рюриковичей, вскоре перерос в национально-государственный.
Единое государство распалось, появились многочисленные самозванцы. Страну поразили повсеместные грабежи, воровство, разбой и повальное пьянство.
Русский народ встал на защиту родины по призыву Святейшего Патриарха Гермогена. Из Казани в нижегородское народное ополчение, возглавляемое князем Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым, доставили список чудотворной Казанской иконы Божьей Матери.
Ополченцы, взяв святой образ в поход, постоянно молились перед Казанской иконой, прося Богородицу о помощи. Они освободили Китай-город 22 октября (4 ноября по новому стилю), а через два дня взяли и Кремль. На другой день воины пошли с крестным ходом в Кремль с чудотворным образом в руках.
Православная церковь в память избавления Москвы от поляков установила ежегодно совершать в столице празднование Казанской иконы Божьей Матери с крестным ходом 4 ноября по новому стилю. С 1649 года празднование стало всероссийским.
Епископ Иерапольский
По церковному календарю 4 ноября поминают равноапостольного Аверкия – епископа Иерапольского, чудотворца, прославившегося во Фригии во II веке.
Святитель постоянно молился Господу о спасении душ жителей города Иераполя, населенного в основном язычниками, и их обращении в истинную веру. По велению ангела епископ сокрушил капище идолов, за что язычники хотели его убить.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov/
Узнав об этом, епископ Аверкий, явившись на место народных собраний, открыто разоблачил заблуждения язычников. Когда идолопоклонники пытались схватить святителя, он молитвой исцелил трех бесноватых юношей, кричавших в толпе.
Пораженные горожане приняли крещение, а святитель отправился по соседним городам и селам, исцеляя больных и благовествуя о Царствии Божьем. Он обошел Сирию, Месопотамию, Киликию и Рим, проповедуя и обращая множество людей в истинную веру. Святитель за свои великие труды назван равноапостольным.
Ефесские отроки
По церковному календарю 4 ноября поминают семь Ефесских юношей – Максимилиана, Иамвлиха, Иоанна, Мартиниана, Ексакустодиана (Константин), Дионисия и Антонина, живших в III веке.
Максимилиан, сын градоначальника Ефеса, и шесть юношей, сыновей знатных граждан города, дружившие с детства, состояли на военной службе. Император Декий (249-251), прибыв в Ефес, повелел всем гражданам принести жертву языческим божествам. Непокорных же ожидали пытки и смертная казнь.
Юношей по доносу схватили и лишили воинских поясов – знаков воинского отличия. Декий отпустил молодых людей на свободу, надеясь, что пока он находится в походе, они изменят свое решение и отрекутся.
Скрывшись в пещере горы Охлон, недалеко от города, молодые люди проводили время в молитвах, готовясь к мученическому подвигу. Самого младшего – Иамвлиха, одетого в рубище, посылали в Ефес за хлебом.
6 января 2019, 16:13
Узнав, где скрываются юноши, император велел заложить камнями вход в пещеру, чтобы они умерли в ней от голода и жажды. Двое из сановников, тайные христиане, присутствовавшие при замуровывании входа в пещеру, желая сохранить память о святых, вложили запечатанный ковчежец среди камней. В ковчежце находились две оловянные дощечки с именами юношей и обстоятельствами их смерти.
Однако молодые люди не умерли. Господь навел на них чудесный сон, в котором они пребывали два века. Случайно обнаруженные, они проснулись именно в тот момент, когда христиан уже не преследовали, но появились еретики, утверждавшие, что нет воскресения после смерти. Таким образом, Господь через них засвидетельствовал обратное.
Император Феодосий Младший (408-450), успевший побеседовать с воскресшими юношами, хотел каждого из них положить в драгоценную раку, после того, как они снова внезапно уснули, до всеобщего воскресения.
Однако святые, явившись ему во сне, велели оставить их тела на земле в пещере.
Святые мученики
По церковному календарю 4 ноября поминают епископа Александра, воина Ираклия и его жен Анну, Елисавету, Феодотию и Гликерию, убитых за веру в Адрианополе в III веке.
Епископ Александр, несмотря на преследование христиан, крестил многих язычников, обращая их в истинную веру. Начальник области приказал воинам пытать святителя, чтобы заставить его отречься.
Воин Ираклий, видя как святитель терпеливо переносит жестокие пытки, уверовал в Спасителя за которого епископ Александр страдал. Вслед за Ираклием христианками исповедали себя жены воина – Анна, Елисавета, Феодотия и Гликерия.
Именины
По церковному календарю 4 ноября именины отмечают Анна, Елизавета, Александр, Антон, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Ираклий, Иван, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Серафим и Федор.
Материал подготовлен на основе открытых источников