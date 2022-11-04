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Магазины в Тбилиси оштрафовали за использование полиэтиленовых пакетов
Магазины в Тбилиси оштрафовали за использование полиэтиленовых пакетов
Инспекторы мэрии Тбилиси активно проверяют торговые объекты в городе 04.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-04T10:48+0400
2022-11-04T10:48+0400
2022-11-04T10:59+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Около 60 торговых объектов в Тбилиси оштрафовали в этом году за использование полиэтиленовых пакетов, сообщил глава отделения муниципальной инспекции мэрии столицы Шота Тухарели.По его словам, общая сумма штрафа достигает 60 тысяч лари (21,9 тысячи долларов).Тухарели привел данные прошлых лет и отметил, что в 2020-2021 годах было оштрафовано более 200 торговых объектов, а сумма штрафа достигла миллиона лари (366,3 тысячи долларов). С 2020 года составлено около двух тысяч штрафных документов.В инспекции мэрии Тбилиси отмечают, что на данном этапе изъятие полиэтиленовых пакетов является особенно проблематичным на рынках, поскольку там мониторинг меньше.Что касается мелких производителей, то по словам Тухарели, это более сложный контингент, здесь наблюдается большое количество полиэтиленовых пакетов и иногда инспекторам приходится вызывать патрульную полицию."Мы следуем поэтапно, с крупных объектов мы перешли на мелкие и, соответственно, дойдем и до оптовых и торговых сетевых мест. Мониторинг осуществляется ежедневно, для этого работают четыре группы", – отметил Тухарели.С апреля 2019 года в Грузии введен запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых пакетов. Цель ограничения – защита окружающей среды. За нарушение нормы закона субъектами установлен штраф в 500 лари (150 долларов), а товар подлежит конфискации. Повторное нарушение предусматривает штраф в 1 000 лари (300 долларов).Департамент экологического надзора следит за процессом производства, Минфин – за импортом, а за процессом реализации – орган местного самоуправления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, общество, экология, экология в грузии, тбилиси
Магазины в Тбилиси оштрафовали за использование полиэтиленовых пакетов
10:48 04.11.2022 (обновлено: 10:59 04.11.2022)
Инспекторы мэрии Тбилиси активно проверяют торговые объекты в городе
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Около 60 торговых объектов в Тбилиси оштрафовали в этом году за использование полиэтиленовых пакетов, сообщил глава отделения муниципальной инспекции мэрии столицы Шота Тухарели.
По его словам, общая сумма штрафа достигает 60 тысяч лари (21,9 тысячи долларов).
Тухарели привел данные прошлых лет и отметил, что в 2020-2021 годах было оштрафовано более 200 торговых объектов, а сумма штрафа достигла миллиона лари (366,3 тысячи долларов). С 2020 года составлено около двух тысяч штрафных документов.
В инспекции мэрии Тбилиси отмечают, что на данном этапе изъятие полиэтиленовых пакетов является особенно проблематичным на рынках, поскольку там мониторинг меньше.
"У нас в приоритете крупные объекты. На этом этапе можем сказать, что в крупных торговых сетевых маркетах ситуация исправилась, везде встречаются биоразлагаемые пакеты с соответствующими сертификатами", – заявил Тухарели в эфире ВМ.
Что касается мелких производителей, то по словам Тухарели, это более сложный контингент, здесь наблюдается большое количество полиэтиленовых пакетов и иногда инспекторам приходится вызывать патрульную полицию.
"Мы следуем поэтапно, с крупных объектов мы перешли на мелкие и, соответственно, дойдем и до оптовых и торговых сетевых мест. Мониторинг осуществляется ежедневно, для этого работают четыре группы", – отметил Тухарели.
С апреля 2019 года в Грузии введен запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых пакетов. Цель ограничения – защита окружающей среды. За нарушение нормы закона субъектами установлен штраф в 500 лари (150 долларов), а товар подлежит конфискации. Повторное нарушение предусматривает штраф в 1 000 лари (300 долларов).
Департамент экологического надзора следит за процессом производства, Минфин – за импортом, а за процессом реализации – орган местного самоуправления.