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"Наша дружба имеет глубокие корни" - Гарибашвили поздравил Нетаньяху с победой

"Наша дружба имеет глубокие корни" - Гарибашвили поздравил Нетаньяху с победой

Грузия твердо настроена на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Израилем 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T16:49+0400

2022-11-04T16:49+0400

2022-11-04T16:49+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Биньямина Нетаньяху с победой на состоявшихся 1 ноября досрочных выборах в Кнессет (парламент) Израиля.Блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса на выборах в кнессет 25 созыва, сообщил ЦИК Израиля после завершения подсчета голосов в четверг."Желаю ему всего наилучшего и больших успехов на новом сроке службы в Израиле. Наша дружба имеет глубокие корни в прошлом, и даже сейчас мы твердо настроены на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества между Израилем и Грузией", — написал Гарибашвили на своей странице в Twitter.Во вторник в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы, по результатам которых блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса в 120-местном кнессете. Таким образом экс-премьер Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса, у блока его противников – 46 голосов, и 10 – у арабских партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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