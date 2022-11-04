https://sputnik-georgia.ru/20221104/natsbank-gruzii-prizval-naselenie-ne-polzovatsya-nelegalnymi-obmennikami-271933922.html

Нацбанк Грузии призвал население не пользоваться нелегальными обменниками

Нацбанк Грузии призвал население не пользоваться нелегальными обменниками

Законным такой бизнес является лишь в том случае, если регистрацию пунктов обмена валюты осуществил Нацбанк согласно установленным правилам 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T18:42+0400

2022-11-04T18:42+0400

2022-11-04T18:42+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии выявил несколько нелегальных пунктов обмена валюты и призвал их владельцев воздержаться от криминального бизнеса, говорится в сообщении регулятора.По информации Нацбанка, согласно распространенной информации, в различных местах зафиксировано наличие незарегистрированных пунктов обмена валюты и факты проведения ими несанкционированных операций по обмену валюты.Регулятор отмечает, что законным такой бизнес является лишь в том случае, если регистрацию пунктов обмена валюты осуществил Нацбанк согласно установленным правилам.Нацбанк призвал предпринимателей воздержаться от проведения операций по обмену валюты в обход законодательства, а потребителей попросил быть более внимательными и обменивать валюту только в зарегистрированных пунктах, всегда запрашивать квитанцию.В случае выявления нарушений во время обмена валюты Нацбанк советует обращаться на горячую линию регулятора по номеру: 2 406 406 или написать на почту: cp@nbg.gov.geНа 31 октября в Грузии зарегистрировано 672 обменных пункта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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