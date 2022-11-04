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Нефть дорожает на 4% на новостях о возможном смягчении коронавирусной политики в Китае
Нефть дорожает на 4% на новостях о возможном смягчении коронавирусной политики в Китае
Мировые цены на нефть в пятницу растут на новостях о возможном смягчении коронавирусной политики Китая 04.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-04T20:45+0400
2022-11-04T20:45+0400
2022-11-04T20:45+0400
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости/Прайм. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на лондонской бирже ICE превысила 98 долларов за баррель впервые с 10 октября, свидетельствуют данные торгов.Днем цена январских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 4,05%, до 98,5 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 4,56%, до 92,12 доллара.Мировые цены на нефть в пятницу растут на новостях о возможном смягчении коронавирусной политики Китая.По данным портала Market Watch, "значительных" изменений в политике нулевой терпимости стоит ждать уже в следующем году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, китай, экономика, цены на нефть
в мире, новости, китай, экономика, цены на нефть
Нефть дорожает на 4% на новостях о возможном смягчении коронавирусной политики в Китае
Мировые цены на нефть в пятницу растут на новостях о возможном смягчении коронавирусной политики Китая
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости/Прайм. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на лондонской бирже ICE превысила 98 долларов за баррель впервые с 10 октября, свидетельствуют данные торгов.
Днем цена январских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 4,05%, до 98,5 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 4,56%, до 92,12 доллара.
Мировые цены на нефть в пятницу растут на новостях о возможном смягчении коронавирусной политики Китая.
"Цены на нефть подскочили на новостях, поскольку трейдеры рассматривают ситуацию в Китае скорее как фактор повышения спроса в следующем году, когда ускорится восстановление экономики", - сказал порталу Market Watch аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес.
По данным портала Market Watch, "значительных" изменений в политике нулевой терпимости стоит ждать уже в следующем году.