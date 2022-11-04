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Непогода в Грузии создала проблемы автомобилистам – где действуют ограничения
Непогода в Грузии создала проблемы автомобилистам – где действуют ограничения
Снегопад создал проблемы для жителей высокогорных регионов 04.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-04T11:33+0400
2022-11-04T11:33+0400
2022-11-04T11:54+0400
департамент автомобильных дорог
грузинские дороги, машины и их водители
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грузия
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Дорога внутригосударственного значения Озургети-Шемокмеди-БжужГЭС-Гомисмта закрыта для всех видов автотранспорта из-за снегопада, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.В частности, движение запрещено на 13-33 км участка автомобильной дороги. На 1-12 км участка автомобильной дороги движение свободно.Из-за обильного снегопада на 34-53 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Чохатаури-Бахмаро запрещено движение для всех видов автотранспорта. На 1-33 км участка данной дороги (Чохатаури-Чхакаура) движение свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители, новости, погода, грузия
департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители, новости, погода, грузия
Непогода в Грузии создала проблемы автомобилистам – где действуют ограничения
11:33 04.11.2022 (обновлено: 11:54 04.11.2022)
Снегопад создал проблемы для жителей высокогорных регионов
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Дорога внутригосударственного значения Озургети-Шемокмеди-БжужГЭС-Гомисмта закрыта для всех видов автотранспорта из-за снегопада, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
В частности, движение запрещено
на 13-33 км участка автомобильной дороги. На 1-12 км участка автомобильной дороги движение свободно.
Из-за обильного снегопада на 34-53 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Чохатаури-Бахмаро запрещено движение для всех видов автотранспорта. На 1-33 км участка данной дороги (Чохатаури-Чхакаура) движение свободно.