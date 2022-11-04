https://sputnik-georgia.ru/20221104/nepogoda-v-gruzii--na-nekotorykh-uchastkakh-avtomobilnykh-dorog-zaprescheno-dvizhenie-271922572.html

Непогода в Грузии создала проблемы автомобилистам – где действуют ограничения

Непогода в Грузии создала проблемы автомобилистам – где действуют ограничения

Снегопад создал проблемы для жителей высокогорных регионов 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T11:33+0400

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департамент автомобильных дорог

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Дорога внутригосударственного значения Озургети-Шемокмеди-БжужГЭС-Гомисмта закрыта для всех видов автотранспорта из-за снегопада, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.В частности, движение запрещено на 13-33 км участка автомобильной дороги. На 1-12 км участка автомобильной дороги движение свободно.Из-за обильного снегопада на 34-53 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Чохатаури-Бахмаро запрещено движение для всех видов автотранспорта. На 1-33 км участка данной дороги (Чохатаури-Чхакаура) движение свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители, новости, погода, грузия