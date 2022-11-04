https://sputnik-georgia.ru/20221104/nichego-ne-poluchitsya---deputat-mechty-o-planakh-oppozitsii-271931216.html

"Ничего не получится" - депутат "Мечты" о планах оппозиции

"Ничего не получится" - депутат "Мечты" о планах оппозиции

По его словам, в стране нет людей, которые последуют за оппозицией в борьбе за свержение власти 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T17:33+0400

2022-11-04T17:33+0400

2022-11-04T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Часть грузинской оппозиции проводит неправильную политику и предпринимает неправильные шаги, поэтому у них ничего не получится, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Цагареишвили.Лидер оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе ранее заявил, что поляризация является правильным путем. Он считает, что необходимо создание второго сильного полюса. По его словам, единственным путем к смене власти является единство оппозиции и другой альтернативы нет. С заявлением Джапаридзе полностью согласен депутат от партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.По его словам, в стране нет массы критически мыслящих людей, которые последуют за ними в этой борьбе и свергнут власть.Ранее оппозиционные партии "Гирчи - больше свободы", "Стратегия Агмашенебели", а также партия Елене Хоштария "Дроа" договорились о тесном сотрудничестве.Цагареишвили напомнил, как Джапаридзе вместе с лидером партии "Стартегия Агмашенебели" Георгием Вашадзе анонсировали горячую осень, а до конца осени остается всего лишь 26 календарных дней."Дождемся этой горячей осени. Так созревает "горячая осень в горячей голове", а затем распадается… Затем приходят выборы, и они проигрывают. Проигрывают, потому что предлагают стране неправильную и неприемлемую политическую повестку", - заявил Цагареишвили.По его словам, страна не перестроится на рельсы оппозиционеров, сколько бы они не ездили в Евросоюз и США."Там не делается грузинское дело, грузинское дело делается здесь, в городах и селах этой страны, а не в Брюсселе, Нью-Йорке, Берлине, Париже", - отметил депутат.Ранее Вашадзе и Джапаридзе сделали совместное заявление в связи с визитом в Брюссель 19-21 октября. Как отметил Джапаридзе, Евросоюз закончит оценку выполнения 12 рекомендаций, предположительно, к концу будущего года, и эта оценка с "высокой долей вероятности будет негативной".В правящей партии в ответ заявили, что оппозиция предпринимает шаги против Грузии и пытается ввести в заблуждение западных партнеров, предоставляя им неправильную информацию.Идея создания оппозиционной коалицииЕще в сентябре Вашадзе озвучил идею создания "Большого европейского оппозиционного единства". В качестве своих потенциальных партнеров Вашадзе назвал партию "Дроа", "Лело для Грузии" и партию "Гирчи – больше свободы". Готовность к сотрудничеству в случае формирования новой коалиции тогда выразили и члены партии "Нацдвижение".Однако, один из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе в среду заявил, что создание оппозиционного объединения в Грузии с участием "Национального движения" будет огромной ошибкой.Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе ранее назвал эти партии сателлитами и фаворитами "Единого национального движение". Как отметил Кобахидзе, от перестановки слагаемых сумма не меняется, как бы де-факто коалиция ни перегруппировалась, политический ландшафт никак не изменится.Между тем, сам Вашадзе заявил, что те, кого не будет в этом единстве, будут отстранены от политических процессов. При этом, как отметил Вашадзе, "Стратегия Агмашенебели" ведет переговоры с теми, у кого есть электоральная поддержка, в том числе и с "Национальным движением".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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