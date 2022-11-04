https://sputnik-georgia.ru/20221104/oppozitsiya-priznaet-sverkhestestvennye-sily-ivanishvili--kobakhidze-271922889.html

Оппозиция признает сверхъестественные силы Иванишвили – Кобахидзе

Оппозиция признает сверхъестественные силы Иванишвили – Кобахидзе

Иванишвили является фактором мира, спокойствия в Грузии, уверен Кобахидзе 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T11:56+0400

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ираклий кобахидзе

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грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Оппозиция признает, что основатель правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили является носителем сверхъестественных сил и ресурсов, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.Несмотря на то, что Иванишвили еще в январе 2021 года заявил об уходе из политики, оппозиционеры настаивают на том, что он продолжает управлять страной, но уже из-за кулис.По словам политика, оппозиция в шоке с 2012 года (с момента смены власти в стране – ред.), и они продолжают бороться с человеком, которого вообще нет в политике."На самом деле, главная цель не противостояние с личностью... Иванишвили является фактором мира, спокойствия в нашей стране и именно против этого они борются, борются против мира в нашей стране", – заявил Кобахидзе.Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера, который ушел из политики в январе 2021 года, в процесс управления страной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий кобахидзе, политика, новости, грузия, грузинская мечта