https://sputnik-georgia.ru/20221104/oppozitsiya-priznaet-sverkhestestvennye-sily-ivanishvili--kobakhidze-271922889.html
Оппозиция признает сверхъестественные силы Иванишвили – Кобахидзе
Оппозиция признает сверхъестественные силы Иванишвили – Кобахидзе
Иванишвили является фактором мира, спокойствия в Грузии, уверен Кобахидзе 04.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-04T11:56+0400
2022-11-04T11:56+0400
2022-11-04T12:03+0400
ираклий кобахидзе
политика
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ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Оппозиция признает, что основатель правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили является носителем сверхъестественных сил и ресурсов, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.Несмотря на то, что Иванишвили еще в январе 2021 года заявил об уходе из политики, оппозиционеры настаивают на том, что он продолжает управлять страной, но уже из-за кулис.По словам политика, оппозиция в шоке с 2012 года (с момента смены власти в стране – ред.), и они продолжают бороться с человеком, которого вообще нет в политике."На самом деле, главная цель не противостояние с личностью... Иванишвили является фактором мира, спокойствия в нашей стране и именно против этого они борются, борются против мира в нашей стране", – заявил Кобахидзе.Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера, который ушел из политики в январе 2021 года, в процесс управления страной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ираклий кобахидзе, политика, новости, грузия, грузинская мечта
ираклий кобахидзе, политика, новости, грузия, грузинская мечта
Оппозиция признает сверхъестественные силы Иванишвили – Кобахидзе
11:56 04.11.2022 (обновлено: 12:03 04.11.2022)
Иванишвили является фактором мира, спокойствия в Грузии, уверен Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Оппозиция признает, что основатель правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили является носителем сверхъестественных сил и ресурсов, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
Несмотря на то, что Иванишвили еще в январе 2021 года заявил об уходе из политики, оппозиционеры настаивают на том, что он продолжает управлять страной, но уже из-за кулис.
"Сегодня они признают Бидзину Иванишвили человеком со сверхъестественными ресурсами. Эти люди утверждают, что Бидзина Иванишвили, который вообще дистанцирован, его нигде не видно, раз в месяц куда-то звонит и тем самым обеспечивает управление государством", – заявил Кобахидзе.
По словам политика, оппозиция в шоке с 2012 года (с момента смены власти в стране – ред.), и они продолжают бороться с человеком, которого вообще нет в политике.
"На самом деле, главная цель не противостояние с личностью... Иванишвили является фактором мира, спокойствия в нашей стране и именно против этого они борются, борются против мира в нашей стране", – заявил Кобахидзе.
Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера, который ушел из политики в январе 2021 года, в процесс управления страной.