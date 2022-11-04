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Парламент Грузии завершил слушания кандидатов в Народные защитники
Парламент Грузии завершил слушания кандидатов в Народные защитники
Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов 04.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-04T23:29+0400
2022-11-04T23:44+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Комитет по правам человека выслушал всех кандидатов на пост Народного защитника и уже в понедельник представит свое заключение, заявил глава комитета Михаил Сарджвеладзе.Из 19 представленных партиями кандидатов перед комитетом предстали только 18. Один кандидат – Нази Джанезашвили, в знак протеста против участия в конкурсе представителя партии отказалась отвечать на вопросы депутатов.Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов.Кого именно поддержат партии, пока неизвестно.Правящая партия "Грузинская мечта" не представляла своего кандидата в омбудсмены.Политическая группа "Гирчи" ограничилась всего одним кандидатом, группа "Европейские социалисты" – двумя, "Группа реформ", "Лело" и фракция "Единое национальное движение" – тремя, а политическая группа "Граждане" представила всех подавших заявки.За пост Народного защитника будут бороться:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, парламент грузии, омбудсмен, народный защитник грузии
грузия, новости, политика, парламент грузии, омбудсмен, народный защитник грузии

Парламент Грузии завершил слушания кандидатов в Народные защитники

23:29 04.11.2022 (обновлено: 23:44 04.11.2022)
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов
ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Комитет по правам человека выслушал всех кандидатов на пост Народного защитника и уже в понедельник представит свое заключение, заявил глава комитета Михаил Сарджвеладзе.
Из 19 представленных партиями кандидатов перед комитетом предстали только 18. Один кандидат – Нази Джанезашвили, в знак протеста против участия в конкурсе представителя партии отказалась отвечать на вопросы депутатов.
"После представления заключения все кандидатуры будут вынесены на пленарное заседание для голосования", - заявил Сарджвеладзе.
Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов.
Кого именно поддержат партии, пока неизвестно.
Правящая партия "Грузинская мечта" не представляла своего кандидата в омбудсмены.
Политическая группа "Гирчи" ограничилась всего одним кандидатом, группа "Европейские социалисты" – двумя, "Группа реформ", "Лело" и фракция "Единое национальное движение" – тремя, а политическая группа "Граждане" представила всех подавших заявки.
За пост Народного защитника будут бороться:
руководитель НПО "Партнерство за права человека" Анна Абашидзе;
адвокат адвокатского бюро "Аревадзе, Гонашвили и партнеры" Марика Аревадзе;
заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе;
руководитель НПО "Инициатива женщин за равноправие" Лела Гаприндашвили;
профессор права и международных отношений Государственного технического университета Софио Деметрашвили;
профессор школы права и политики GIPA (Институт общественных дел Грузии) Тинатин Эрквания;
безработная Евгения Тавадзе;
председатель НПО "Ассоциация молодых правозащитников" Александр Кобаидзе;
председатель районного управления Кварели Союза молодых юристов Леван Кокорашвили;
председатель научно-интеллектуального клуба "Диалог поколений" Нугзар Кохреидзе;
основатель и директор НПО "Институт защиты граждан" Георгий Мариамидзе;
юрист Профсоюзов Грузии Серго Махарадзе;
основатель НПО "Голос народа" Мака Миндиашвили;
член Ассоциации адвокатов Грузи Джемал Нателашвили;
резервист дипломатической службы Грузии Николоз Николадзе;
исполнительный директор НПО "Центр развития и демократии" Кетеван Чачава;
депутат парламента Яго Хвичия;
директор НПО "Страж суда Грузии" Нази Джанезашвили.
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