Парламент Грузии завершил слушания кандидатов в Народные защитники
23:29 04.11.2022 (обновлено: 23:44 04.11.2022)
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов
ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Комитет по правам человека выслушал всех кандидатов на пост Народного защитника и уже в понедельник представит свое заключение, заявил глава комитета Михаил Сарджвеладзе.
Из 19 представленных партиями кандидатов перед комитетом предстали только 18. Один кандидат – Нази Джанезашвили, в знак протеста против участия в конкурсе представителя партии отказалась отвечать на вопросы депутатов.
"После представления заключения все кандидатуры будут вынесены на пленарное заседание для голосования", - заявил Сарджвеладзе.
Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов.
Кого именно поддержат партии, пока неизвестно.
Правящая партия "Грузинская мечта" не представляла своего кандидата в омбудсмены.
Политическая группа "Гирчи" ограничилась всего одним кандидатом, группа "Европейские социалисты" – двумя, "Группа реформ", "Лело" и фракция "Единое национальное движение" – тремя, а политическая группа "Граждане" представила всех подавших заявки.
За пост Народного защитника будут бороться:
руководитель НПО "Партнерство за права человека" Анна Абашидзе;
адвокат адвокатского бюро "Аревадзе, Гонашвили и партнеры" Марика Аревадзе;
заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе;
руководитель НПО "Инициатива женщин за равноправие" Лела Гаприндашвили;
профессор права и международных отношений Государственного технического университета Софио Деметрашвили;
профессор школы права и политики GIPA (Институт общественных дел Грузии) Тинатин Эрквания;
безработная Евгения Тавадзе;
председатель НПО "Ассоциация молодых правозащитников" Александр Кобаидзе;
председатель районного управления Кварели Союза молодых юристов Леван Кокорашвили;
председатель научно-интеллектуального клуба "Диалог поколений" Нугзар Кохреидзе;
основатель и директор НПО "Институт защиты граждан" Георгий Мариамидзе;
юрист Профсоюзов Грузии Серго Махарадзе;
основатель НПО "Голос народа" Мака Миндиашвили;
член Ассоциации адвокатов Грузи Джемал Нателашвили;
резервист дипломатической службы Грузии Николоз Николадзе;
исполнительный директор НПО "Центр развития и демократии" Кетеван Чачава;
депутат парламента Яго Хвичия;
директор НПО "Страж суда Грузии" Нази Джанезашвили.