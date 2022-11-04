https://sputnik-georgia.ru/20221104/parlament-gruzii-zavershil-slushaniya-kandidatov-v-narodnye-zaschitniki-271945283.html

Парламент Грузии завершил слушания кандидатов в Народные защитники

Парламент Грузии завершил слушания кандидатов в Народные защитники

Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T23:29+0400

2022-11-04T23:29+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Комитет по правам человека выслушал всех кандидатов на пост Народного защитника и уже в понедельник представит свое заключение, заявил глава комитета Михаил Сарджвеладзе.Из 19 представленных партиями кандидатов перед комитетом предстали только 18. Один кандидат – Нази Джанезашвили, в знак протеста против участия в конкурсе представителя партии отказалась отвечать на вопросы депутатов.Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов.Кого именно поддержат партии, пока неизвестно.Правящая партия "Грузинская мечта" не представляла своего кандидата в омбудсмены.Политическая группа "Гирчи" ограничилась всего одним кандидатом, группа "Европейские социалисты" – двумя, "Группа реформ", "Лело" и фракция "Единое национальное движение" – тремя, а политическая группа "Граждане" представила всех подавших заявки.За пост Народного защитника будут бороться:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, парламент грузии, омбудсмен, народный защитник грузии