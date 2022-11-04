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Португалия будет тестировать четырехдневную рабочую неделю полгода
Португалия будет тестировать четырехдневную рабочую неделю полгода
До января 2023 года будут собираться заявки от компаний, заинтересованных в участии в пилотном проекте, который продлится полгода 04.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-04T19:08+0400
2022-11-04T19:08+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Правительство Португалии собирается протестировать четырехдневную рабочую неделю как в государственном, так и в частном секторе с июня 2023 года без сокращения зарплат, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание El Pais.Португальский план предусматривает три основных пункта: зарплата остается без изменений, рабочее время сокращается и участие компаний является добровольным, пишет газета с ссылкой на Педро Гомеса, экономиста Лондонского университета и одного из координаторов проекта. До января 2023 года будут собираться заявки от компаний, заинтересованных в участии в пилотном проекте, который продлится полгода. В отличие от инициатив, которые реализуются в Испании, правительство Португалии не будет субсидировать компании, участвующие в пилотном проекте, с намерением таким образом получить объективную оценку.Второй этап будет развернут в государственном секторе в 2024 году, а на третьем этапе 60 компаний, случайно выбранных администрацией, получат субсидии для проведения сравнительного исследования по эффектам введения четырехдневной рабочей недели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, португалия, экономика
в мире, новости, общество, португалия, экономика
Португалия будет тестировать четырехдневную рабочую неделю полгода
19:08 04.11.2022 (обновлено: 19:18 04.11.2022)
До января 2023 года будут собираться заявки от компаний, заинтересованных в участии в пилотном проекте, который продлится полгода
ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik.
Правительство Португалии собирается протестировать четырехдневную рабочую неделю как в государственном, так и в частном секторе с июня 2023 года без сокращения зарплат, сообщает РИА Новости
со ссылкой на издание El Pais.
Португальский план предусматривает три основных пункта: зарплата остается без изменений, рабочее время сокращается и участие компаний является добровольным, пишет газета с ссылкой на Педро Гомеса, экономиста Лондонского университета и одного из координаторов проекта.
Отмечается, что если представители государственного сектора не будут сопротивляться эксперименту, частный сектор будет менее открыт этой инициативе.
До января 2023 года будут собираться заявки от компаний, заинтересованных в участии в пилотном проекте, который продлится полгода. В отличие от инициатив, которые реализуются в Испании, правительство Португалии не будет субсидировать компании, участвующие в пилотном проекте, с намерением таким образом получить объективную оценку.
Второй этап будет развернут в государственном секторе в 2024 году, а на третьем этапе 60 компаний, случайно выбранных администрацией, получат субсидии для проведения сравнительного исследования по эффектам введения четырехдневной рабочей недели.