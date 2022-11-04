https://sputnik-georgia.ru/20221104/portugaliya-budet-testirovat-chetyrekhdnevnuyu-rabochuyu-nedelyu-polgoda-271941101.html

Португалия будет тестировать четырехдневную рабочую неделю полгода

Португалия будет тестировать четырехдневную рабочую неделю полгода

До января 2023 года будут собираться заявки от компаний, заинтересованных в участии в пилотном проекте, который продлится полгода 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T19:08+0400

2022-11-04T19:08+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Правительство Португалии собирается протестировать четырехдневную рабочую неделю как в государственном, так и в частном секторе с июня 2023 года без сокращения зарплат, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание El Pais.Португальский план предусматривает три основных пункта: зарплата остается без изменений, рабочее время сокращается и участие компаний является добровольным, пишет газета с ссылкой на Педро Гомеса, экономиста Лондонского университета и одного из координаторов проекта. До января 2023 года будут собираться заявки от компаний, заинтересованных в участии в пилотном проекте, который продлится полгода. В отличие от инициатив, которые реализуются в Испании, правительство Португалии не будет субсидировать компании, участвующие в пилотном проекте, с намерением таким образом получить объективную оценку.Второй этап будет развернут в государственном секторе в 2024 году, а на третьем этапе 60 компаний, случайно выбранных администрацией, получат субсидии для проведения сравнительного исследования по эффектам введения четырехдневной рабочей недели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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