https://sputnik-georgia.ru/20221104/razdel-ukrainy-britanskaya-traditsiya-terrora-amerikanskiy-kannibalizm-i-zernovaya-sdelka-271917382.html
Раздел Украины, британская традиция террора, американский каннибализм и зерновая сделка
Раздел Украины, британская традиция террора, американский каннибализм и зерновая сделка
В эфире программы "Честная аналитика" политолог Ростислав Ищенко заявил, что существование Украины неизбежно закончится ее разделом между соседними странами 04.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-04T12:57+0400
2022-11-04T12:57+0400
2022-11-04T12:57+0400
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польша
украина
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На такой исход указывают активная подготовка поляков, которые уже давно рисуют "альтернативные карты" Украины и мечтают забрать свои "исторические земли", а также сигналы из Москвы. Кроме того, поговорили с экспертом про причастность Британии к терактам на "Северном потоке", про давнюю террористическую традицию Лондона, про поедание США своих союзников и о будущем зерновой сделки.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, польша, украина, видео
мультимедиа, видео, польша, украина, видео
Раздел Украины, британская традиция террора, американский каннибализм и зерновая сделка
В эфире программы "Честная аналитика" политолог Ростислав Ищенко заявил, что существование Украины неизбежно закончится ее разделом между соседними странами
На такой исход указывают активная подготовка поляков, которые уже давно рисуют "альтернативные карты" Украины и мечтают забрать свои "исторические земли", а также сигналы из Москвы.
Кроме того, поговорили с экспертом про причастность Британии к терактам на "Северном потоке", про давнюю террористическую традицию Лондона, про поедание США своих союзников и о будущем зерновой сделки.