https://sputnik-georgia.ru/20221104/razdel-ukrainy-britanskaya-traditsiya-terrora-amerikanskiy-kannibalizm-i-zernovaya-sdelka-271917382.html

Раздел Украины, британская традиция террора, американский каннибализм и зерновая сделка

Раздел Украины, британская традиция террора, американский каннибализм и зерновая сделка

В эфире программы "Честная аналитика" политолог Ростислав Ищенко заявил, что существование Украины неизбежно закончится ее разделом между соседними странами 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T12:57+0400

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На такой исход указывают активная подготовка поляков, которые уже давно рисуют "альтернативные карты" Украины и мечтают забрать свои "исторические земли", а также сигналы из Москвы. Кроме того, поговорили с экспертом про причастность Британии к терактам на "Северном потоке", про давнюю террористическую традицию Лондона, про поедание США своих союзников и о будущем зерновой сделки.

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