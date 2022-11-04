https://sputnik-georgia.ru/20221104/rekordnyy-dzhekpot-razygrayut-v-subbotu-v-ssha-271944854.html

Рекордный джекпот разыграют в субботу в США

Рекордный джекпот разыграют в субботу в США

До сегодняшнего джекпот никто не выигрывал в 39 последовательных тиражах 04.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Джекпот популярной в США лотереи Powerball в пятницу достиг рекордных 1,6 миллиарда долларов, это сделало его крупнейшим лотерейным призом в истории, сообщил телеканал CNBC.Розыгрыш Powerball состоится вечером в субботу 5 ноября. До этого джекпот никто не выигрывал в 39 последовательных тиражах.Как отмечает канал, шанс на получение главного приза достаточно высок – 1 из 292,2 миллиона.При этом победитель сможет выбрать вариант выплаты ему денег – либо последовательные трансферы в течение 29 лет всей выигранной суммы, либо единовременная, но она будет существенно ниже – чуть больше 782 миллионов долларов.Джекпот сорван: лектор Тбилисского госуниверситета стала миллионером >>В то же время следует учитывать удержание федерального налога в размере 24%, что уменьшает единовременную выплату победителю на 187 миллионов.Новый джекпот превышает предыдущий рекордный в размере 1,586 миллиарда, выигранный в 2016 году тремя американцами, живущими в штатах Калифорния, Флорида и Теннесси.Лотерея Powerball разыгрывается в 45 штатах США, а также в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах. Билеты лотереи не продаются и она не проводится в пяти штатах – Юте, Неваде, Гавайях, Аляске и Алабаме. На это есть ряд причин – возражения консерваторов, опасения местных властей по поводу влияния лотереи на семьи с низким доходом и возможность конкуренции с уже существующими игровыми сферами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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