https://sputnik-georgia.ru/20221104/semyam-gruzinskikh-voennykh-peredali-kvartiry-v-tbilisi-271942176.html
Семьям грузинских военных передали квартиры в Тбилиси
Семьям грузинских военных передали квартиры в Тбилиси
Согласно решению, принятому в пятницу городским советом, удовлетворены десять семей, и этот процесс фактически завершен, отметили в сакребуло 04.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-04T20:22+0400
2022-11-04T20:22+0400
2022-11-04T20:22+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
сакребуло тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1a/264810173_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_a3533035dd215707c53db4ab130c3b43.jpg
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Семьям бывших и действующих военнослужащих Сил обороны Грузии передали квартиры, находящиеся в их фактическом владении по символичной цене в 1 лари, сообщает Первый канал.Данное решение было принято по решению Тбилисского сакребуло (горсовет) и постановлению столичного правительства.Всего таких семей 54, и большинство из них уже обеспечены жильем муниципалитетом.Отмечается, что военнослужащие Минобороны Грузии владели этим имуществом с 2007-2013 годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1a/264810173_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_14e0e1245c0400bafdd22bc459fa5809.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, сакребуло тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, сакребуло тбилиси
Семьям грузинских военных передали квартиры в Тбилиси
Согласно решению, принятому в пятницу городским советом, удовлетворены десять семей, и этот процесс фактически завершен, отметили в сакребуло
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Семьям бывших и действующих военнослужащих Сил обороны Грузии передали квартиры, находящиеся в их фактическом владении по символичной цене в 1 лари, сообщает Первый канал.
Данное решение было принято по решению Тбилисского сакребуло (горсовет) и постановлению столичного правительства.
"Согласно решению, принятому в пятницу городским советом, удовлетворены десять семей, и этот процесс фактически завершен", - говорится в сообщении.
Всего таких семей 54, и большинство из них уже обеспечены жильем муниципалитетом.
Отмечается, что военнослужащие Минобороны Грузии владели этим имуществом с 2007-2013 годы.