https://sputnik-georgia.ru/20221104/semyam-gruzinskikh-voennykh-peredali-kvartiry-v-tbilisi-271942176.html

Семьям грузинских военных передали квартиры в Тбилиси

Семьям грузинских военных передали квартиры в Тбилиси

Согласно решению, принятому в пятницу городским советом, удовлетворены десять семей, и этот процесс фактически завершен, отметили в сакребуло 04.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Семьям бывших и действующих военнослужащих Сил обороны Грузии передали квартиры, находящиеся в их фактическом владении по символичной цене в 1 лари, сообщает Первый канал.Данное решение было принято по решению Тбилисского сакребуло (горсовет) и постановлению столичного правительства.Всего таких семей 54, и большинство из них уже обеспечены жильем муниципалитетом.Отмечается, что военнослужащие Минобороны Грузии владели этим имуществом с 2007-2013 годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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