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https://sputnik-georgia.ru/20221104/sobstvenniki-kvartir-v-gruzii-trebuyut-vosstanovit-prinuditelnoe-vyselenie-kvartirantov-271932345.html
Собственники квартир в Грузии требуют восстановить принудительное выселение квартирантов
Собственники квартир в Грузии требуют восстановить принудительное выселение квартирантов
Собственники все чаще жалуются на квартирантов, которые отказываются платить за аренду и покидать арендуемое жилье 04.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-04T18:18+0400
2022-11-04T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Национальная ассоциация недвижимого имуществ Грузии обратилась с открытым письмом к премьер-министру с требованием защитить права собственников при сдаче квартир.На фоне растущего спроса на аренду вопрос отношений собственников и арендующих жилплощадь стал особенно актуальным. Собственники все чаще жалуются на обман со стороны квартирантов, которые отказываются платить за аренду и покидать арендуемое жилье.На сегодняшний день выселить человека из своего дома собственник может только на основании решения суда. Судебные разбирательства по таким вопросам длятся чаще всего больше года из-за нехватки судей и обилия гражданских дел в грузинских судах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, общество

Собственники квартир в Грузии требуют восстановить принудительное выселение квартирантов

18:18 04.11.2022
© photo: SputnikКвартиры в новом многоэтажном жилом доме
Квартиры в новом многоэтажном жилом доме - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2022
© photo: Sputnik
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Собственники все чаще жалуются на квартирантов, которые отказываются платить за аренду и покидать арендуемое жилье
ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Национальная ассоциация недвижимого имуществ Грузии обратилась с открытым письмом к премьер-министру с требованием защитить права собственников при сдаче квартир.
На фоне растущего спроса на аренду вопрос отношений собственников и арендующих жилплощадь стал особенно актуальным. Собственники все чаще жалуются на обман со стороны квартирантов, которые отказываются платить за аренду и покидать арендуемое жилье.

"Мы обращаемся к правительству и парламенту Грузии с просьбой незамедлительно принять законодательные изменения для защиты прав собственников и восстановить полицейское выселение, чтобы защитить признанные Конституцией права собственников беспрепятственно распоряжаться собственным имуществом", - говорится в обращении.

На сегодняшний день выселить человека из своего дома собственник может только на основании решения суда. Судебные разбирательства по таким вопросам длятся чаще всего больше года из-за нехватки судей и обилия гражданских дел в грузинских судах.
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