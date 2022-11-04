https://sputnik-georgia.ru/20221104/sobstvenniki-kvartir-v-gruzii-trebuyut-vosstanovit-prinuditelnoe-vyselenie-kvartirantov-271932345.html

Собственники квартир в Грузии требуют восстановить принудительное выселение квартирантов

Собственники квартир в Грузии требуют восстановить принудительное выселение квартирантов

Собственники все чаще жалуются на квартирантов, которые отказываются платить за аренду и покидать арендуемое жилье 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T18:18+0400

2022-11-04T18:18+0400

2022-11-04T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Национальная ассоциация недвижимого имуществ Грузии обратилась с открытым письмом к премьер-министру с требованием защитить права собственников при сдаче квартир.На фоне растущего спроса на аренду вопрос отношений собственников и арендующих жилплощадь стал особенно актуальным. Собственники все чаще жалуются на обман со стороны квартирантов, которые отказываются платить за аренду и покидать арендуемое жилье.На сегодняшний день выселить человека из своего дома собственник может только на основании решения суда. Судебные разбирательства по таким вопросам длятся чаще всего больше года из-за нехватки судей и обилия гражданских дел в грузинских судах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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