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Собственники квартир в Грузии требуют восстановить принудительное выселение квартирантов
Собственники квартир в Грузии требуют восстановить принудительное выселение квартирантов
Собственники все чаще жалуются на квартирантов, которые отказываются платить за аренду и покидать арендуемое жилье 04.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-04T18:18+0400
2022-11-04T18:18+0400
2022-11-04T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Национальная ассоциация недвижимого имуществ Грузии обратилась с открытым письмом к премьер-министру с требованием защитить права собственников при сдаче квартир.На фоне растущего спроса на аренду вопрос отношений собственников и арендующих жилплощадь стал особенно актуальным. Собственники все чаще жалуются на обман со стороны квартирантов, которые отказываются платить за аренду и покидать арендуемое жилье.На сегодняшний день выселить человека из своего дома собственник может только на основании решения суда. Судебные разбирательства по таким вопросам длятся чаще всего больше года из-за нехватки судей и обилия гражданских дел в грузинских судах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество
новости, грузия, общество
Собственники квартир в Грузии требуют восстановить принудительное выселение квартирантов
Собственники все чаще жалуются на квартирантов, которые отказываются платить за аренду и покидать арендуемое жилье
ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Национальная ассоциация недвижимого имуществ Грузии обратилась с открытым письмом к премьер-министру с требованием защитить права собственников при сдаче квартир.
На фоне растущего спроса на аренду вопрос отношений собственников и арендующих жилплощадь стал особенно актуальным. Собственники все чаще жалуются на обман со стороны квартирантов, которые отказываются платить за аренду и покидать арендуемое жилье.
"Мы обращаемся к правительству и парламенту Грузии с просьбой незамедлительно принять законодательные изменения для защиты прав собственников и восстановить полицейское выселение, чтобы защитить признанные Конституцией права собственников беспрепятственно распоряжаться собственным имуществом", - говорится в обращении.
На сегодняшний день выселить человека из своего дома собственник может только на основании решения суда. Судебные разбирательства по таким вопросам длятся чаще всего больше года из-за нехватки судей и обилия гражданских дел в грузинских судах.