https://sputnik-georgia.ru/20221104/stychki-v-sakrebulo---chto-ne-podelili-deputaty-ot-gruzinskoy-mechty-i-natsdvizheniya-271933116.html

Стычки в сакребуло - что не поделили депутаты от "Грузинской мечты" и "Нацдвижения"?

Стычки в сакребуло - что не поделили депутаты от "Грузинской мечты" и "Нацдвижения"?

В сакребуло планировалось обсуждение причин трагедии в парке Ваке 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T17:55+0400

2022-11-04T17:55+0400

2022-11-04T17:55+0400

тбилиси

парк ваке

грузинская мечта

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Депутаты от правящей партии и оппозиции устроили потасовку в сакребуло (совещательный орган) Тбилиси, где в пятницу планировалось обсуждение причин трагедии в парке Ваке.В парке Ваке 13 октября, на второй день после открытия отремонтированного фонтана, произошел несчастный случай. Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Спасти удалось лишь двоих, 13-летняя девочка скончалась.Что касается конфликта в сакребуло, он начался в коридоре, а после в зале заседаний.Оппозиционеры выразили недовольство тем, что мэр Тбилиси Каха Каладзе отказался по их требованию идти в сакребуло на внеочередное заседание и отвечать на вопросы оппонентов касательно случившегося в парке Ваке.Депутат от правящей "Грузинской мечты" Коте Зарнадзе обвинил оппозицию в манипулировании трагедией и поинтересовался, почему оппозиционеры не связались с семьями пострадавших.За этим заявлением последовала перепалка, после которой Зарнадзе и депутат сакребуло от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклий Эдзгверадзе вышли в коридор, где между ними произошла стычка.Приставам и коллегам удалось развести конфликтующих депутатов, после чего они вернулись в зал заседаний и устроили там словесную перепалку. Из-за этого заседание тбилисского сакребуло было прервано на несколько минут.Случившееся в парке Ваке шокировало буквально всю страну. Мэр столицы даже заявил, что готов понести наказание по всей строгости закона в случае выявления хоть малейшей его вины в трагедии в парке Ваке.Вскоре после трагедии были задержаны девять человек, в том числе один представитель мэрии Тбилиси - замглавы городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили. Он обвиняется в служебной халатности, повлекшей смерть человека.Следствие установило, что двое сварщиков во время проводимых в фонтане работ повредили изоляцию электропровода и это никто не проверил. Кроме того, выяснилось, что для составления акта сдачи-приемки работ было составлено фальшивое экспертное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилиси, парк ваке, грузинская мечта, единое нацдвижение