https://sputnik-georgia.ru/20221104/udostovereniya-lichnosti-v-gruzii-stali-vdvoe-deshevle-dlya-lits-s-ovz-271943981.html

Удостоверения личности в Грузии стали вдвое дешевле для лиц с ОВЗ

Удостоверения личности в Грузии стали вдвое дешевле для лиц с ОВЗ

Согласно новому правилу, плата за электронный паспорт составит 30 лари вместо 60 лари 04.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Электронное удостоверение личности (прописки) гражданам Грузии с бессрочным статусом лица с ярко и значительно выраженными формами ОВЗ будет выдаваться со скидкой в 50%, говорится в сообщении Агентства развития госсервисов Минюста Грузии.Согласно новому правилу, плата за электронный паспорт составит 30 лари (около 11 долларов) вместо 60 лари (примерно 22 доллара).Также важное условие, чтобы этот статус был бессрочным.Выдача электронного удостоверения личности лицам с ОВЗ стала возможной на льготных условиях на основании изменений, внесенных в Постановление Правительства Грузии от 29 декабря 2011 года, которые вступили в силу с 1 ноября 2022 года.Лица с ОВЗ в Грузии делятся на четыре группы: первая (лица с ярко выраженными ограниченными возможностями, вторая (лица со значительно выраженными ограниченными возможностями), третья (лица в меру выраженными ограниченными возможностями) и четвертая (дети – первая, вторая, третья группы).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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