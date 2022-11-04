https://sputnik-georgia.ru/20221104/ukhod-mamulashvili-iz-natsdvizheniya--reaktsiya-byvshikh-soratnikov-i-partii-vlasti-271927952.html

Уход Мамулашвили из "Нацдвижения" – реакция бывших соратников и партии власти

Уход Мамулашвили из "Нацдвижения" – реакция бывших соратников и партии власти

ЕНД дает возможность новым кадрам прийти в политику, найти свое место в политике и бороться против "Грузинской мечты", отметила депутат 04.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. В крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) есть люди, которые больше заслуживают быть в партийном списке, заявила депутат от ЕНД Анна Цитлидзе.Так Цитлидзе прокомментировала решение Ноны Мамулашвили покинуть "Нацдвижение" и отказаться от мандата депутата парламента Грузии. Экономист Мамулашвили попала в парламент десятого созыва по списком "Нацдвижения". В парламенте она была членом комитета по вопросам здравоохранения и комитета по внешним связям.Мы даем возможность новым кадрам прийти в политику, найти себя, свое место в политике и бороться против "Грузинской мечты", отметила она."Кто-то может с этим справиться, а кто-не - нет", - добавила Цитлидзе.Накануне Мамулашвили на своей странице в соцсети написала, что в "Национальном движении" уже давно исчезла политика. Она считает, что системные проблемы не дают возможности для новшеств и оздоровления. Как отметила Мамулашвили, трагизм в том, что это одновременно вина всех и никого, что еще больше укрепляет политический тупик."Не проходит и дня, чтобы кто-то не убежал из "Нацдвижения". Нона Мамулашвили была активным членом банды разбойников, которая запомнилась парламенту десятого созыва только беготней по столам. Это ее заслуга в развитие грузинского парламентаризма", - заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Цагареишвили.Ранее в октябре ряды "Нацдвижения" покинул Ника Оболадзе. Причиной он назвал отсутствие энергии и желания в партии что-то менять в стране. Оболадзе считает, что в нынешнем составе у "Национального движения" нет способности изменить ситуацию в стране.Еще в начале октября Оболадзе заявил, что председателю "Нацдвижения" Нике Мелия следует покинуть пост из-за своих слов об экс-министре обороны, основателе оппозиционного телеканала "Формула" Давиде Кезерашвили. Ранее Мелия заявил, что Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции.В ответ Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность, и отметил, что иметь различное мнение – это нормально.Разборки в "Нацдвижении"Ситуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.В "Грузинской мечте" считают, что в оппозиционной партии идет борьба за финансы и внутреннее влияние, которая особенно обострилась в последнее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, ника мелия, давид кезерашвили, тбилиси, грузинская мечта