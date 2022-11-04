https://sputnik-georgia.ru/20221104/uroven-inflyatsii-v-gruzii-nachal-snizhatsya---novaya-statistika-271915767.html

Уровень инфляции в Грузии начал снижаться – новая статистика

Уровень инфляции в Грузии начал снижаться – новая статистика

Инфляция в Грузии прошла свой пиковый период, хотя по-прежнему остается на высоком уровне, считает Нацбанк 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T09:01+0400

2022-11-04T09:01+0400

2022-11-04T09:17+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Годовая инфляция (октябрь 2022 года к октябрю 2021 года) в Грузии составила 10,6%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).В мае годовая инфляция составляла 13,3%, в июне – 12,8% в июле – 11,5%, в августе – 10,9%, а в сентябре – 11,5%.За год в октябре цены выросли на транспорт (11,6%), гостиницы и рестораны (16,8%), стоимость услуг здравоохранения снизилась на 2,6%. Цены на продовольствие за год выросли на 15,8%.В октябре 2022 года, по сравнению с сентябрем 2022 года, уровень сравнительной инфляции составил 0,5%. В сентябре месячная инфляция составляла 0,8%.Что происходит с инфляцией в ГрузииНациональный банк Грузии отмечает, что инфляционное давление остается высоким в большинстве стран мира, на что ведущие центральные банки реагируют ужесточением финансовых условий. Однако это ухудшает ожидания роста мировой экономики и создает риски стагфляции. Эксперты банка подчеркивают, что в последнее время на международных товарных рынках наблюдается положительная тенденция – снижаются цены на продукцию и стоимость международных перевозок. Международный индекс цен на продовольствие FAO снижается уже 6 месяцев подряд. "Ожидается, что на фоне укрепления обменного курса указанные глобальные тенденции будут постепенно транслироваться на местный рынок, что снизит инфляцию. Однако, учитывая текущую геополитическую ситуацию, неопределенность остается высокой. В то же время долгосрочное отклонение от целевого уровня инфляции увеличивает риски снижения инфляции", – говорится в сообщении Нацбанка.Когда инфляция начнет снижатьсяНацбанк Грузии считает, что при прочих равных условиях инфляция останется высокой до конца года, хотя продолжит постепенно снижаться и приблизится к целевому показателю во второй половине 2023 года. С учетом существующих инфляционных рисков будет сохранена жесткая денежно-кредитная политика, и в дальнейшем ее нормализация начнется постепенно и только после появления четкой тенденции снижения инфляции. С другой стороны, в случае усиления инфляционных ожиданий и/или дополнительного давления на цены со стороны спроса может возникнуть необходимость в более ужесточении политики или сохранении ее на текущем уровне в течение более длительного периода времени. Во избежание инфляционного давления, возникающего из-за спроса, Национальный банк также будет использовать дополнительные инструменты в зависимости от необходимости, подчеркивает регулятор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфляция