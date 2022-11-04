https://sputnik-georgia.ru/20221104/uroven-inflyatsii-v-gruzii-nachal-snizhatsya---novaya-statistika-271915767.html
Уровень инфляции в Грузии начал снижаться – новая статистика
Уровень инфляции в Грузии начал снижаться – новая статистика
Инфляция в Грузии прошла свой пиковый период, хотя по-прежнему остается на высоком уровне, считает Нацбанк 04.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-04T09:01+0400
2022-11-04T09:01+0400
2022-11-04T09:17+0400
грузия
новости
экономика
национальный банк грузии
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
инфляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269442480_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_43ebf7f39d142333c653dd32f421487b.jpg
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Годовая инфляция (октябрь 2022 года к октябрю 2021 года) в Грузии составила 10,6%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).В мае годовая инфляция составляла 13,3%, в июне – 12,8% в июле – 11,5%, в августе – 10,9%, а в сентябре – 11,5%.За год в октябре цены выросли на транспорт (11,6%), гостиницы и рестораны (16,8%), стоимость услуг здравоохранения снизилась на 2,6%. Цены на продовольствие за год выросли на 15,8%.В октябре 2022 года, по сравнению с сентябрем 2022 года, уровень сравнительной инфляции составил 0,5%. В сентябре месячная инфляция составляла 0,8%.Что происходит с инфляцией в ГрузииНациональный банк Грузии отмечает, что инфляционное давление остается высоким в большинстве стран мира, на что ведущие центральные банки реагируют ужесточением финансовых условий. Однако это ухудшает ожидания роста мировой экономики и создает риски стагфляции. Эксперты банка подчеркивают, что в последнее время на международных товарных рынках наблюдается положительная тенденция – снижаются цены на продукцию и стоимость международных перевозок. Международный индекс цен на продовольствие FAO снижается уже 6 месяцев подряд. "Ожидается, что на фоне укрепления обменного курса указанные глобальные тенденции будут постепенно транслироваться на местный рынок, что снизит инфляцию. Однако, учитывая текущую геополитическую ситуацию, неопределенность остается высокой. В то же время долгосрочное отклонение от целевого уровня инфляции увеличивает риски снижения инфляции", – говорится в сообщении Нацбанка.Когда инфляция начнет снижатьсяНацбанк Грузии считает, что при прочих равных условиях инфляция останется высокой до конца года, хотя продолжит постепенно снижаться и приблизится к целевому показателю во второй половине 2023 года. С учетом существующих инфляционных рисков будет сохранена жесткая денежно-кредитная политика, и в дальнейшем ее нормализация начнется постепенно и только после появления четкой тенденции снижения инфляции. С другой стороны, в случае усиления инфляционных ожиданий и/или дополнительного давления на цены со стороны спроса может возникнуть необходимость в более ужесточении политики или сохранении ее на текущем уровне в течение более длительного периода времени. Во избежание инфляционного давления, возникающего из-за спроса, Национальный банк также будет использовать дополнительные инструменты в зависимости от необходимости, подчеркивает регулятор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269442480_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_42d615b7a3a11b8a588066ff24ccdf2e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфляция
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфляция
Уровень инфляции в Грузии начал снижаться – новая статистика
09:01 04.11.2022 (обновлено: 09:17 04.11.2022)
Инфляция в Грузии прошла свой пиковый период, хотя по-прежнему остается на высоком уровне, считает Нацбанк
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Годовая инфляция (октябрь 2022 года к октябрю 2021 года) в Грузии составила 10,6%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
В мае годовая инфляция составляла 13,3%, в июне – 12,8% в июле – 11,5%, в августе – 10,9%, а в сентябре – 11,5%.
За год в октябре цены выросли на транспорт (11,6%), гостиницы и рестораны (16,8%), стоимость услуг здравоохранения снизилась на 2,6%. Цены на продовольствие за год выросли на 15,8%.
В октябре 2022 года, по сравнению с сентябрем 2022 года, уровень сравнительной инфляции составил 0,5%. В сентябре месячная инфляция составляла 0,8%.
Что происходит с инфляцией в Грузии
Национальный банк Грузии отмечает, что инфляционное давление остается высоким в большинстве стран мира, на что ведущие центральные банки реагируют ужесточением финансовых условий. Однако это ухудшает ожидания роста мировой экономики и создает риски стагфляции.
"Инфляция в Грузии прошла свой пиковый период, хотя по-прежнему остается на высоком уровне", – считает Нацбанк.
Эксперты банка подчеркивают, что в последнее время на международных товарных рынках наблюдается положительная тенденция – снижаются цены на продукцию и стоимость международных перевозок. Международный индекс цен на продовольствие FAO снижается уже 6 месяцев подряд.
"Ожидается, что на фоне укрепления обменного курса указанные глобальные тенденции будут постепенно транслироваться на местный рынок, что снизит инфляцию. Однако, учитывая текущую геополитическую ситуацию, неопределенность остается высокой. В то же время долгосрочное отклонение от целевого уровня инфляции увеличивает риски снижения инфляции", – говорится в сообщении Нацбанка.
Когда инфляция начнет снижаться
Нацбанк Грузии считает, что при прочих равных условиях инфляция останется высокой до конца года, хотя продолжит постепенно снижаться и приблизится к целевому показателю во второй половине 2023 года.
С учетом существующих инфляционных рисков будет сохранена жесткая денежно-кредитная политика, и в дальнейшем ее нормализация начнется постепенно и только после появления четкой тенденции снижения инфляции.
С другой стороны, в случае усиления инфляционных ожиданий и/или дополнительного давления на цены со стороны спроса может возникнуть необходимость в более ужесточении политики или сохранении ее на текущем уровне в течение более длительного периода времени.
Во избежание инфляционного давления, возникающего из-за спроса, Национальный банк также будет использовать дополнительные инструменты в зависимости от необходимости, подчеркивает регулятор.