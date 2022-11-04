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В Батуми борются с последствиями проливного дождя
В Батуми борются с последствиями проливного дождя
Продолжается очистка каналов для беспрепятственного отвода сточных вод в море 04.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-04T14:44+0400
2022-11-04T14:44+0400
2022-11-04T14:44+0400
батуми
дождь
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Компания по водоснабжению Батуми очищает каналы для отвода сточных вод и колодцы, которые были засорены в результате проливного дождя накануне, говорится в сообщении компании "Вода Батуми".В течение всей ночи на месте были мобилизованы спецгруппы компании и спецтехника, которая использовалась для борьбы с последствиями дождя на нескольких улицах этого черноморского города. Продолжается очистка каналов для беспрепятственного отвода сточных вод в море. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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батуми, дождь
В Батуми борются с последствиями проливного дождя
Продолжается очистка каналов для беспрепятственного отвода сточных вод в море
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Компания по водоснабжению Батуми очищает каналы для отвода сточных вод и колодцы, которые были засорены в результате проливного дождя накануне, говорится в сообщении компании "Вода Батуми".
В течение всей ночи на месте были мобилизованы спецгруппы компании и спецтехника, которая использовалась для борьбы с последствиями дождя на нескольких улицах этого черноморского города.
Продолжается очистка каналов для беспрепятственного отвода сточных вод в море.