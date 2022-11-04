https://sputnik-georgia.ru/20221104/v-batumi-boryutsya-s-posledstviyami-prolivnogo-dozhdya-271928376.html

В Батуми борются с последствиями проливного дождя

В Батуми борются с последствиями проливного дождя

Продолжается очистка каналов для беспрепятственного отвода сточных вод в море 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T14:44+0400

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батуми

дождь

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Компания по водоснабжению Батуми очищает каналы для отвода сточных вод и колодцы, которые были засорены в результате проливного дождя накануне, говорится в сообщении компании "Вода Батуми".В течение всей ночи на месте были мобилизованы спецгруппы компании и спецтехника, которая использовалась для борьбы с последствиями дождя на нескольких улицах этого черноморского города. Продолжается очистка каналов для беспрепятственного отвода сточных вод в море. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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батуми, дождь