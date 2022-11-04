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Выставка художника Левана Сонгулашвили откроется в Тбилиси
Выставка художника Левана Сонгулашвили откроется в Тбилиси
Посетители смогут увидеть новые работы Сонгулашвили – монументальные полотна, которые сопровождены текстом автора 04.11.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Персональная выставка грузинского художника Левана Сонгулашвили "Ad Infinitum" откроется в пространстве The Factory 5 ноября, говорится в сообщении организаторов.На выставке гости смогут увидеть новые работы Сонгулашвили – монументальные полотна, которые сопровождены текстом автора.Выставка продлится до 30 ноября. Посетить экспозицию можно будет с 13:00 до 21:00 по тбилисскому времени. Посещение свободное.Леван Сонгулашвили – 31-летний уроженец Тбилиси. В 2014 году переехал в США как стипендиат Международного центра образования Грузии для прохождения магистерского курса в Нью-Йоркской академии искусства.За время учебы в Нью-Йоркской академии искусства Леван Сонгулашвили стал обладателем нескольких престижных премий и стипендий.Талант Левана Сонгулашвили особо отметили на ежегодном благотворительном приеме Нью-Йоркской академии искусств Tribeca Ball 2015, где его творчество высоко оценили представители знаменитых аукционных домов, известных журналов и культурных критиков со всего мира.В 2017 году Леван Сонгулашвили стал первым грузинским художником, чьи работы были отобраны для постоянной экспозиции Бруклинского музея. Теперь картины грузинского живописца хранятся среди работ таких великих мастеров изобразительного искусства, как Анри Матисс, Пабло Пикассо и Поль Гоген.В январе 2018 года Сонгулашвили возглавил десятку лучших визуальных артистов 2017 года в рейтинге американского портала Artistaday.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, культура, леван сонгулашвили, artistaday, тбилиси, сша
грузия, новости, культура, леван сонгулашвили, artistaday, тбилиси, сша

Выставка художника Левана Сонгулашвили откроется в Тбилиси

13:27 04.11.2022
© FB / Levan SongulashviliЛеван Сонгулашвили
Леван Сонгулашвили - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2022
© FB / Levan Songulashvili
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Посетители смогут увидеть новые работы Сонгулашвили – монументальные полотна, которые сопровождены текстом автора
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Персональная выставка грузинского художника Левана Сонгулашвили "Ad Infinitum" откроется в пространстве The Factory 5 ноября, говорится в сообщении организаторов.
На выставке гости смогут увидеть новые работы Сонгулашвили – монументальные полотна, которые сопровождены текстом автора.
Выставка продлится до 30 ноября. Посетить экспозицию можно будет с 13:00 до 21:00 по тбилисскому времени. Посещение свободное.
Леван Сонгулашвили – 31-летний уроженец Тбилиси. В 2014 году переехал в США как стипендиат Международного центра образования Грузии для прохождения магистерского курса в Нью-Йоркской академии искусства.
© Facebook / FB / Levan Songulashvili ArtЛеван Сонгулашвили
Леван Сонгулашвили - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2022
Леван Сонгулашвили
© Facebook / FB / Levan Songulashvili Art
За время учебы в Нью-Йоркской академии искусства Леван Сонгулашвили стал обладателем нескольких престижных премий и стипендий.
Талант Левана Сонгулашвили особо отметили на ежегодном благотворительном приеме Нью-Йоркской академии искусств Tribeca Ball 2015, где его творчество высоко оценили представители знаменитых аукционных домов, известных журналов и культурных критиков со всего мира.
В 2017 году Леван Сонгулашвили стал первым грузинским художником, чьи работы были отобраны для постоянной экспозиции Бруклинского музея. Теперь картины грузинского живописца хранятся среди работ таких великих мастеров изобразительного искусства, как Анри Матисс, Пабло Пикассо и Поль Гоген.
В январе 2018 года Сонгулашвили возглавил десятку лучших визуальных артистов 2017 года в рейтинге американского портала Artistaday.
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