https://sputnik-georgia.ru/20221105/avariya-v-batumi-postradali-inostrantsy-271950966.html

Авария в Батуми: пострадали иностранцы

Авария в Батуми: пострадали иностранцы

Авария произошла в результате столкновения двух легковушек 05.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-05T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Иностранные граждане пострадали в ДТП в курортном городе Батуми на берегу Черного моря, сообщает телеканал "Рустави 2".По информации телеканала, на одном из центральных проспектов столкнулись два легковых автомобиля.Пострадавших двух иностранцев доставили в местную клинику. По словам врачей, их состояние стабильное и их жизни не грозит опаснить.На месте ДТП работают эксперты, которые установят причину аварии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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