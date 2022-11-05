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Авария в Батуми: пострадали иностранцы
Авария в Батуми: пострадали иностранцы
Авария произошла в результате столкновения двух легковушек 05.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-05T14:01+0400
2022-11-05T14:01+0400
2022-11-05T14:20+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Иностранные граждане пострадали в ДТП в курортном городе Батуми на берегу Черного моря, сообщает телеканал "Рустави 2".По информации телеканала, на одном из центральных проспектов столкнулись два легковых автомобиля.Пострадавших двух иностранцев доставили в местную клинику. По словам врачей, их состояние стабильное и их жизни не грозит опаснить.На месте ДТП работают эксперты, которые установят причину аварии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, батуми, черное море
происшествия, новости, грузия, батуми, черное море
Авария в Батуми: пострадали иностранцы
14:01 05.11.2022 (обновлено: 14:20 05.11.2022)
Авария произошла в результате столкновения двух легковушек
ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik.
Иностранные граждане пострадали в ДТП в курортном городе Батуми на берегу Черного моря, сообщает телеканал "Рустави 2
".
По информации телеканала, на одном из центральных проспектов столкнулись два легковых автомобиля.
Пострадавших двух иностранцев доставили в местную клинику. По словам врачей, их состояние стабильное и их жизни не грозит опаснить.
На месте ДТП работают эксперты, которые установят причину аварии.