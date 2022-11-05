https://sputnik-georgia.ru/20221105/aviatsionnyy-servisnyy-tsentr-planiruetsya-sozdat-v-gruzii-271947235.html

Авиационный сервисный центр планируется создать в Грузии

Авиационный сервисный центр планируется создать в Грузии

Грузия имеет большой потенциал в направлении авиасервиса, что подтвердило исследование Frost & Sullivan, заявил директор агентства "Производи в Грузии" 05.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-05T10:04+0400

2022-11-05T10:04+0400

2022-11-05T10:04+0400

грузия

новости

экономика

авиация

производи в грузии

инвестиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23338/13/233381320_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_3b7cea350c24e52cdfee6292b3737edd.jpg

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Новый инвестиционный проект авиационного сервисного центра в Грузии представили в ходе международной выставки в Лондоне, заявил директор агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели.Хидурели представил презентацию об инвестиционной привлекательности Грузии на международной выставке MRO Europe 2022, и рассказал о результатах исследования, согласно которому потенциал для развития авиасервисного центра в Грузии достаточно велик.Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, авиация, производи в грузии, инвестиции