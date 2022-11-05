https://sputnik-georgia.ru/20221105/aviatsionnyy-servisnyy-tsentr-planiruetsya-sozdat-v-gruzii-271947235.html
Авиационный сервисный центр планируется создать в Грузии
Авиационный сервисный центр планируется создать в Грузии
Грузия имеет большой потенциал в направлении авиасервиса, что подтвердило исследование Frost & Sullivan, заявил директор агентства "Производи в Грузии" 05.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-05T10:04+0400
2022-11-05T10:04+0400
2022-11-05T10:04+0400
грузия
новости
экономика
авиация
производи в грузии
инвестиции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23338/13/233381320_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_3b7cea350c24e52cdfee6292b3737edd.jpg
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Новый инвестиционный проект авиационного сервисного центра в Грузии представили в ходе международной выставки в Лондоне, заявил директор агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели.Хидурели представил презентацию об инвестиционной привлекательности Грузии на международной выставке MRO Europe 2022, и рассказал о результатах исследования, согласно которому потенциал для развития авиасервисного центра в Грузии достаточно велик.Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23338/13/233381320_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_c2432623048882a5783df7658a1fe63b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, авиация, производи в грузии, инвестиции
грузия, новости, экономика, авиация, производи в грузии, инвестиции
Авиационный сервисный центр планируется создать в Грузии
Грузия имеет большой потенциал в направлении авиасервиса, что подтвердило исследование Frost & Sullivan, заявил директор агентства "Производи в Грузии"
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Новый инвестиционный проект авиационного сервисного центра в Грузии представили в ходе международной выставки в Лондоне, заявил директор агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели.
Хидурели представил презентацию об инвестиционной привлекательности Грузии на международной выставке MRO Europe 2022, и рассказал о результатах исследования, согласно которому потенциал для развития авиасервисного центра в Грузии достаточно велик.
"Мы представили инвестиционный проект по развитию авиасервисного центра в Грузии. Это проект, который принесет стране большую финансовую выгоду. Я уверен, что Грузия имеет большой потенциал в этом направлении, что подтвердило исследование Frost & Sullivan", - сказал Хидурели.
Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.