https://sputnik-georgia.ru/20221105/chto-nelzya-delat-v-lunnoe-zatmenie-8-noyabrya-primety-i-ritualy-271929924.html

Что нельзя делать в лунное затмение 8 ноября: приметы и ритуалы

Что нельзя делать в лунное затмение 8 ноября: приметы и ритуалы

Последнее полное лунное затмение в 2022-м произойдет 8 ноября – астрономическое явление увидят на востоке России, на западе Северной Америки, на севере... 05.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-05T12:01+0400

2022-11-05T12:01+0400

2022-11-05T12:01+0400

справки

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Общая продолжительность самого продолжительного лунного затмения в 21 веке составит почти шесть часов.В древности с лунными затмения и другими природными явлениями, которые не могли объяснить и боялись, связывали различные приметы и суеверия, а также проводили соответствующие ритуалы. Многие из них сохранились по сей день, несмотря на научное обоснование происхождения этих астрономических явлений.Sputnik Грузия рассказывает, что нельзя делать во время полного лунного затмения 8 ноября, а также какие приметы и ритуалы с ним связаны.Что нельзя делатьЛюбые события, происходящие с Луной, прямо влияют на все живое, поэтому ученые говорят, что полное лунное затмение можно не только увидеть, но и почувствовать. Обычно влияние полного лунного затмения ощущается за три дня до и три после самого события.Следовательно, нельзя во время полного лунного затмения принимать решения по важным служебным вопросам, таким как увольнение или повышение, а также связанным с зарплатой.Нельзя в полное лунное затмение решать финансовые вопросы – брать кредиты и ссуды, а также давать или брать в займы. Нельзя в период полного лунного затмения делать операции, проводить консультации у врачей или какие-либо процедуры.Выяснять отношения во время лунного затмения нельзя – по приметам конфликт может привести к необратимым результатам. Также нельзя в лунное затмение делать и получать дорогие подарки.В период лунного затмения возрастает количество преступлений и ДТП. Следовательно, во время второго полного лунного затмения в 2022-м нужно быть осторожным примерно с 5 по 11 ноября включительно.Отправляться в командировку или путешествие во время полного лунного затмения нельзя – по приметам в эти дни возрастает опасность несчастных случаев.Нельзя радикально менять имидж – все манипуляции с собственной внешностью в период полного лунного затмения желательно отложить на более благоприятный период. Также нельзя заниматься спортом, поэтому серьезные нагрузки в дни полного лунного затмения нежелательны.ПриметыПо приметам дети, зачатые в период полного лунного затмения, проявляют с возрастом худшие черты характера, которые невозможно исправить, поэтому вступать в эти дни в интимные отношения нельзя.Брак заключенный в полное лунное затмение по приметам прочным не будет, следовательно, играть свадьбу в это время нельзя.Употреблять алкоголь во время лунного затмения плохая примета. Считается, что это послужит возникновению вредных привычек.В тоже время специалисты уверяют, что в полное лунное затмение можно избавиться от вредных привычек, если провести соответствующие ритуалы.Ритуал на очищениеПолное лунное затмение ждут с нетерпением медиумы, целители, шаманы и травники – они говорят, что проведенные в этот период ритуалы имеют огромную силу.Ритуал на очищение проводят за час до наступления полного лунного затмения – для этого нужно выпить стакан воды и принять контрастный душ, чередуя горячую воду с холодной хотя бы пять раз. Ритуал женщины должны закончить теплой водой, а мужчины – холодной. Затем зажгите свечу и не отрывая взгляда от пламени подумайте о своей жизни. Потом посмотритесь в зеркало и лягте на кровать, головой в направлении севера, и постарайтесь взглянуть со стороны на себя. Переведите проблемы и привычки, от которых хотите избавиться, на своего "двойника". Затем сжимайте это изображение, пока оно не растворится в воздухе. Полежав еще немного, задуйте свечу и примите снова контрастный душ.Ритуал на исполнение желанийЭтот ритуал проводят за 10 минут до или после лунного затмения – специалисты считают, что в этот период под сильным воздействием вселенной просьба быстрее будет услышана.Для проведения ритуала закройте глаза и представьте себя в приятном для вас месте, и произнесите следующие слова: Воображению можете помочь картинкой, на которой нарисована ваша мечта – главное, всматриваясь в нее, верьте, что задуманное исполнится.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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