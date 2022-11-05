https://sputnik-georgia.ru/20221105/dtp-v-keda-odin-chelovek-pogib-pyatero-postradali-271949195.html
ДТП на западе Грузии: один человек погиб, пятеро пострадали
ДТП на западе Грузии: один человек погиб, пятеро пострадали
Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус 05.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-05T11:32+0400
2022-11-05T11:32+0400
2022-11-05T12:16+0400
дтп
происшествия
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24798/49/247984927_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b5b806c66c641dfbca0d050e949c6eea.jpg
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате ДТП в районе Кеда на западе Грузии, сообщает телеканал "Имеди".Двое пострадавших – несовершеннолетние. По словам врачей, их состояние стабильное.Авария произошла на центральной дороге Батуми-Ахалцихе. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в котором было девять человек.Другие детали аварии не распространяются. По факту начато расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24798/49/247984927_380:0:3000:1965_1920x0_80_0_0_ed8e9638c84eb4d0eb01739639bcaf2e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дтп, происшествия, грузия, новости
дтп, происшествия, грузия, новости
ДТП на западе Грузии: один человек погиб, пятеро пострадали
11:32 05.11.2022 (обновлено: 12:16 05.11.2022)
Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik.
Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате ДТП в районе Кеда на западе Грузии, сообщает телеканал "Имеди
".
Двое пострадавших – несовершеннолетние. По словам врачей, их состояние стабильное.
Авария произошла на центральной дороге Батуми-Ахалцихе. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в котором было девять человек.
Другие детали аварии не распространяются. По факту начато расследование.