https://sputnik-georgia.ru/20221105/dtp-v-keda-odin-chelovek-pogib-pyatero-postradali-271949195.html

ДТП на западе Грузии: один человек погиб, пятеро пострадали

ДТП на западе Грузии: один человек погиб, пятеро пострадали

Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус 05.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-05T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате ДТП в районе Кеда на западе Грузии, сообщает телеканал "Имеди".Двое пострадавших – несовершеннолетние. По словам врачей, их состояние стабильное.Авария произошла на центральной дороге Батуми-Ахалцихе. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в котором было девять человек.Другие детали аварии не распространяются. По факту начато расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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