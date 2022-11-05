"Грузинская мечта" не смогла определиться с кандидатом в Народные защитники
16:01 05.11.2022 (обновлено: 17:18 05.11.2022)
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии - депутаты в зале заседаний
© photo: Sputnik / Stringer
На данном этапе власти отказываются называть фаворита среди кандидатов, однако отмечают, что такие люди есть
ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерена провести консультации для того, чтобы решить, кого из кандидатов на пост Народного защитника поддержать, заявил депутат от партии Рати Ионатамишвили.
Парламент Грузии в пятницу завершил слушания 19 кандидатов на пост омбудсмена Грузии и уже в понедельник представит заключение, на основании которого все 19 кандидатур будут вынесены на голосование.
"Мы проанализируем процесс собеседования с каждым кандидатом, проведем консультации с различными политическими субъектами и после этого вынесем вопрос на голосование", – сказал Ионатамишвили.
В то же время глава комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе затруднился назвать на данном этапе фаворита среди кандидатов, однако отметил, что такие люди есть.
"Сделать выбор будет непросто. У меня есть определенные преференции, кто из кандидатов персонально заслуживает поддержки и этот круг людей впечатляющий. Я не думаю, что кого-то из них можно будет упрекнуть в недостатке квалификации или в несоответствии критериям Народного защитника", – сказал Сарджвеладзе.
Правящая партия не выдвигала своего кандидата на пост Народного защитника, однако ее голоса остаются решающими при голосовании за кандидатов.
Политическая группа "Гирчи" ограничилась всего одним кандидатом, группа "Европейские социалисты" – двумя, "Группа реформ", "Лело" и фракция "Единое национальное движение" – тремя, а политическая группа "Граждане" представила всех подавших заявки.
Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов.
За пост Народного защитника будут бороться:
руководитель НПО "Партнерство за права человека" Анна Абашидзе;
адвокат адвокатского бюро "Аревадзе, Гонашвили и партнеры" Марика Аревадзе;
заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе;
руководитель НПО "Инициатива женщин за равноправие" Лела Гаприндашвили;
профессор права и международных отношений Государственного технического университета Софио Деметрашвили;
профессор школы права и политики GIPA (Институт общественных дел Грузии) Тинатин Эрквания;
безработная Евгения Тавадзе;
председатель НПО "Ассоциация молодых правозащитников" Александр Кобаидзе;
председатель районного управления Кварели Союза молодых юристов Леван Кокорашвили;
председатель научно-интеллектуального клуба "Диалог поколений" Нугзар Кохреидзе;
основатель и директор НПО "Институт защиты граждан" Георгий Мариамидзе;
юрист Профсоюзов Грузии Серго Махарадзе;
основатель НПО "Голос народа" Мака Миндиашвили;
член Ассоциации адвокатов Грузи Джемал Нателашвили;
резервист дипломатической службы Грузии Николоз Николадзе;
исполнительный директор НПО "Центр развития и демократии" Кетеван Чачава;
депутат парламента Яго Хвичия;
директор НПО "Страж суда Грузии" Нази Джанезашвили.