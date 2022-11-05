https://sputnik-georgia.ru/20221105/gruzinskaya-mechta-ne-smogla-opredelitsya-s-kandidatom-v-narodnye-zaschitniki-271952395.html

"Грузинская мечта" не смогла определиться с кандидатом в Народные защитники

"Грузинская мечта" не смогла определиться с кандидатом в Народные защитники

На данном этапе власти отказываются называть фаворита среди кандидатов, однако отмечают, что такие люди есть 05.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-05T16:01+0400

2022-11-05T16:01+0400

2022-11-05T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерена провести консультации для того, чтобы решить, кого из кандидатов на пост Народного защитника поддержать, заявил депутат от партии Рати Ионатамишвили.Парламент Грузии в пятницу завершил слушания 19 кандидатов на пост омбудсмена Грузии и уже в понедельник представит заключение, на основании которого все 19 кандидатур будут вынесены на голосование.В то же время глава комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе затруднился назвать на данном этапе фаворита среди кандидатов, однако отметил, что такие люди есть."Сделать выбор будет непросто. У меня есть определенные преференции, кто из кандидатов персонально заслуживает поддержки и этот круг людей впечатляющий. Я не думаю, что кого-то из них можно будет упрекнуть в недостатке квалификации или в несоответствии критериям Народного защитника", – сказал Сарджвеладзе.Правящая партия не выдвигала своего кандидата на пост Народного защитника, однако ее голоса остаются решающими при голосовании за кандидатов.Политическая группа "Гирчи" ограничилась всего одним кандидатом, группа "Европейские социалисты" – двумя, "Группа реформ", "Лело" и фракция "Единое национальное движение" – тремя, а политическая группа "Граждане" представила всех подавших заявки.Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов.За пост Народного защитника будут бороться:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, омбудсмен, грузинская мечта