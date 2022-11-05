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Грузия заманивает туристов из Израиля
Грузия заманивает туристов из Израиля
Израиль входит в топ-5 стран, чьи граждане посещают Грузию чаще всего 05.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-05T19:01+0400
2022-11-05T19:01+0400
2022-11-05T20:39+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии работает над популяризацией страны в Израиле – израильская телекомпания "I24" готовит программы и сюжеты о туристическом потенциале Грузии.По информации ведомства, в рамках пресс-тура журналисты телеканала посетят Тбилиси, Мцхету, Кварели, Сигнахи и Бодбе.По ее словам, ролики о Грузии телекомпания покажет как по ТВ, так и в соцсетях. Джаниашвили добавила, что в рамках пресс-тура также будет подготовлена часовая программа "Святая земля без прикрытия" о туристическом потенциале, культуре и кухне Грузии.Израиль входит в топ-5 стран, чьи граждане посещают Грузию чаще всего. За 10 месяцев этого года граждане этой страны осуществили 178,3 тысячи визитов в Грузию, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 0,5% выше показателя 2019 года, когда в Грузии был пик туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, израиль, тбилиси, мцхета
грузия, новости, туризм, израиль, тбилиси, мцхета
Грузия заманивает туристов из Израиля
19:01 05.11.2022 (обновлено: 20:39 05.11.2022)
Израиль входит в топ-5 стран, чьи граждане посещают Грузию чаще всего
ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии работает над популяризацией страны в Израиле – израильская телекомпания "I24" готовит программы и сюжеты о туристическом потенциале Грузии.
По информации ведомства, в рамках пресс-тура журналисты телеканала посетят Тбилиси, Мцхету, Кварели, Сигнахи и Бодбе.
"Израиль является одним из приоритетных рынков, который очень быстро растет, и нам важно проводить маркетинговую деятельность в этом направлении", – заявила исполняющая обязанности главы Национальной администрации туризма Медея Джаниашвили.
По ее словам, ролики о Грузии телекомпания покажет как по ТВ, так и в соцсетях.
Джаниашвили добавила, что в рамках пресс-тура также будет подготовлена часовая программа "Святая земля без прикрытия" о туристическом потенциале, культуре и кухне Грузии.
Израиль входит в топ-5 стран, чьи граждане посещают Грузию чаще всего. За 10 месяцев этого года граждане этой страны осуществили 178,3 тысячи визитов в Грузию, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 0,5% выше показателя 2019 года, когда в Грузии был пик туризма.