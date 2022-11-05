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Иностранцы пытались незаконно въехать в Грузию
Иностранцы пытались незаконно въехать в Грузию
Попытка незаконно проникнуть в Грузию не удалась – полиция задержала двух иностранцев 05.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-05T15:01+0400
2022-11-05T15:01+0400
2022-11-05T17:16+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Грузинские таможенники задержали двух иностранных граждан по обвинению в незаконном пересечении грузино-турецкой границы.По данным МВД один из иностранцев на своем грузовике пытался провезти второго иностранного гражданина в Грузию.Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы за попытку незаконного пересечения государственной границы и за помощь в незаконном пересечении границы.Гражданами какой страны являются задержанные – не уточняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
Иностранцы пытались незаконно въехать в Грузию
15:01 05.11.2022 (обновлено: 17:16 05.11.2022)
Попытка незаконно проникнуть в Грузию не удалась – полиция задержала двух иностранцев
ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Грузинские таможенники задержали двух иностранных граждан по обвинению в незаконном пересечении грузино-турецкой границы.
По данным МВД один из иностранцев на своем грузовике пытался провезти второго иностранного гражданина в Грузию.
Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы за попытку незаконного пересечения государственной границы и за помощь в незаконном пересечении границы.
Гражданами какой страны являются задержанные – не уточняется.