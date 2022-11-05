https://sputnik-georgia.ru/20221105/inostrantsy-pytalis-nezakonno-vekhat-v-gruziyu-271952245.html

Иностранцы пытались незаконно въехать в Грузию

Иностранцы пытались незаконно въехать в Грузию

Попытка незаконно проникнуть в Грузию не удалась – полиция задержала двух иностранцев 05.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-05T15:01+0400

2022-11-05T15:01+0400

2022-11-05T17:16+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251897249_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1a1871eea77d58aef3409d9fd220d555.jpg

ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Грузинские таможенники задержали двух иностранных граждан по обвинению в незаконном пересечении грузино-турецкой границы.По данным МВД один из иностранцев на своем грузовике пытался провезти второго иностранного гражданина в Грузию.Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы за попытку незаконного пересечения государственной границы и за помощь в незаконном пересечении границы.Гражданами какой страны являются задержанные – не уточняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси