https://sputnik-georgia.ru/20221105/liga-chempionov-sredi-dzyudoistov-proydet-v-gruzii-271867920.html

Лига чемпионов среди дзюдоистов пройдет в Грузии

Лига чемпионов среди дзюдоистов пройдет в Грузии

Звезды дзюдо съедутся в Грузию на чемпионат мира 05.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Спортсмены со всего мира примут участие в клубном чемпионате мира по дзюдо – Лиге чемпионов, которая стартует в грузинском городе Гори 26 ноября, сообщает Федерация дзюдо Грузии.Для участия в Лиге чемпионов уже зарегистрировались 137 спортсменов из 16 стран и с четырех континентов. Примечательно, что количество женщин, которые заявили о желании приехать в Гори, больше, чем мужчин.Среди дзюдоистов, которые приедут в Гори, такие успешные спортсмены как: Тедди Ринер, Денис Виеру, Давлат Бобонов, Мануэль Ломбардо, Николоз Шеразадишвили, Амандин Бушар, Дарья Билодид.В прошлом году Лигу чемпионов среди дзюдоистов принимал Париж. В соревнованиях приняли участие два грузинских клуба – "Голден Гори" и "Могабат". Грузинские клубы встретились друг с другом в битве за бронзу, где победу одержала команда из Гори – 3:2.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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